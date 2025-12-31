Cijeli život prate ju skandali, a političku karijeru bacila je niz vjetar: Evo što danas radi

Hillary Clinton (78) već desetljećima zauzima središnje mjesto u američkoj politici – od odvjetnice i Prve dame do senatorice, državne tajnice i kandidatkinje za predsjednicu. No, uz svaku njezinu političku pobjedu išao je i skandal koji ju je pratio poput sjene. Dok su jedni u njoj vidjeli pionirku ženskog vodstva, drugi su je smatrali simbolom političkog cinizma, tajnovitosti i moći zatvorenih krugova. U nastavku pročitajte koji su to skandali obilježili njezinu karijeru.