FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HILLARY CLINTON /

Cijeli život prate ju skandali, a političku karijeru bacila je niz vjetar: Evo što danas radi

Cijeli život prate ju skandali, a političku karijeru bacila je niz vjetar: Evo što danas radi
Foto: Adam Scull/newscom/profimedia
Hillary Clinton već desetljećima zauzima središnje mjesto u američkoj politici – od odvjetnice i Prve dame do senatorice, državne tajnice i kandidatkinje za predsjednicu. No uz svaku njezinu političku pobjedu išao je i skandal koji ju je pratio poput sjene. Dok su jedni u njoj vidjeli pionirku ženskog vodstva, drugi su je smatrali simbolom političkog cinizma, tajnovitosti i moći zatvorenih krugova.
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hillary Clinton (78) već desetljećima zauzima središnje mjesto u američkoj politici – od odvjetnice i Prve dame do senatorice, državne tajnice i kandidatkinje za predsjednicu. No, uz svaku njezinu političku pobjedu išao je i skandal koji ju je pratio poput sjene. Dok su jedni u njoj vidjeli pionirku ženskog vodstva, drugi su je smatrali simbolom političkog cinizma, tajnovitosti i moći zatvorenih krugova. U nastavku pročitajte koji su to skandali obilježili njezinu karijeru.

31.12.2025.
7:54
Hot.hr
Profimedia
Hilary ClintonSkandaliPolitikaPrije I Poslije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HILLARY CLINTON /
Cijeli život prate ju skandali, a političku karijeru bacila je niz vjetar: Evo što danas radi