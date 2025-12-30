Red ispred HNB-a se ne smanjuje: Jeste li vi zamijenili sve kune?

Građani koji još uvijek imaju gotovine u kunama mogu ga i dalje zamijeniti za eure u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), i to bez naknade. Zamjena se od 1. siječnja 2024. obavlja isključivo u HNB-u.

Novčanice u kunama mogu se zamijeniti bez vremenskog ograničenja, dok se kovanice kuna mogu mijenjati do 31. prosinca 2025. godine.

Zamjena se obavlja osobno u sjedištu HNB-a na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu, radnim danom od 8:30 do 17 sati.

HNB također zamjenjuje oštećene novčanice i kovanice, uključujući one obojene elektrokemijskom zaštitom, ali u tim slučajevima može biti potrebna dodatna dokumentacija, poput izjave o načinu oštećenja ili potvrde nadležnih institucija. O ispunjenosti uvjeta za zamjenu HNB odlučuje u roku od najviše 60 dana.

