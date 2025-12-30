Ovo su prizori jutro nakon! Eksplozija zatresla kvartove, na igralištu ostala rupa
Ovo su prizori kako izgleda školsko igralište na zagrebačkoj Trešnjevci nakon što je sinoć netko bacio eksplozivnu napravu. Ostala je rupa, a vide se i neki ostaci pirotehnike.
Uzrokovana je eksplozija i požar na igralištu Osnovne škole Julija Klovića.
Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije.
Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu osnovne škole.
Sada se oglasila i policija koja je potvrdila da se sve dogodilo oko 22.45 sati.
Na Novoj cesti na Trešnjevci, na igralištu odgojno-obrazovne ustanove, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tekućinu i zapalili otvorenim plamenom uslijed čega je došlo do eksplozije.
Na svu sreću ozlijeđenih nije bilo te nema oštećenja imovine, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.