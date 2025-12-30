FREEMAIL
SRAMOTA /

Ovo su prizori jutro nakon! Eksplozija zatresla kvartove, na igralištu ostala rupa

Foto: Goran Stanzl/pixsell/Čitatelj Net.hr
1 /13
Ovo su prizori kako izgleda školsko igralište na zagrebačkoj Trešnjevci nakon što je sinoć netko bacio eksplozivnu napravu. Ostala je rupa, a vide se i neki ostaci pirotehnike. 

Uzrokovana je eksplozija i požar na igralištu Osnovne škole Julija Klovića.

Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj se vidi vatra neposredno nakon eksplozije. 

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu osnovne škole. 

Sada se oglasila i policija koja je potvrdila da se sve dogodilo oko 22.45 sati. 

Na Novoj cesti na Trešnjevci, na igralištu odgojno-obrazovne ustanove, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tekućinu i zapalili otvorenim plamenom uslijed čega je došlo do eksplozije.

Na svu sreću ozlijeđenih nije bilo te nema oštećenja imovine, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. 

30.12.2025.
11:25
danas.hr
Goran Stanzl/pixsell/Čitatelj Net.hr
