Optužuju je da je 'promijenila lice': Sjećate li se kako je Ellie izgledala na početku karijere?

Britanska pjevačica Ellie Goulding danas slavi 39. rođendan. Zvijezda hitova poput 'Love Me Like You Do' i 'Anything Could Happen' trenutačno uživa u privatnom životu uz partnera Beaua Minnieara, s kojim očekuje svoje prvo zajedničko dijete.

Ellie je ranije bila u braku s Casparom Joplingom, s kojim ima sina Arthura (4), a i nakon razvoda par održava dobar odnos zbog zajedničke skrbi za sina. Na nedavnoj dodjeli Fashion Awards 2025 u Londonu Ellie je ponosno pokazala trudnički trbuščić, a njezini obožavatelji diljem svijeta šalju joj čestitke.

Pjevačica je poznata i po humanitarnom angažmanu te brizi za mentalno zdravlje i prava žena, a ova godina za nju je posebna zbog novih životnih uloga — glazbenice, partnerice i mame.

Inače, Ellie je na sceni još od 2010. godine, a tijekom godina susrela se i s komentarima na račun svog izgleda, odnosno, optužbama da je 'išla pod nož' te 'promijenila lice', a kako se mijenjala tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.