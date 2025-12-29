FREEMAIL
BIZARAN MEČ /

Bitka spolova ili cirkus? Zločesti dečko deklasirao prvu tenisačicu svijeta, kritike se slijevaju sa svih strana

Foto: Amy Alfiky, Pa Images/alamy/profimedia
Na terenu Coca-Cola Arene, Nick Kyrgios, tenisač koji je zbog ozljeda pao na 671. mjesto ATP ljestvice i odigrao tek šačicu mečeva u posljednje dvije godine, slavio je s uvjerljivih 6-3, 6-3. Iako je od samog početka teško disao i znojio se, njegova snaga i talent bili su previše za Sabalenku.
1 /21
Dugo najavljivani egzibicijski meč u Dubaiju, pompozno nazvan novom "Bitkom spolova", završio je pobjedom Nicka Kyrgiosa, zločestog dečka svjetskog tenisa, nad prvom igračicom svijeta Arinom Sabalenkom.

No, umjesto slavljenja tenisa, događaj je za sobom ostavio gorak okus i brojna pitanja o svom smislu, pretvorivši se u spektakl koji su mnogi nazvali farsom i nepotrebnim cirkusom koji je više naštetio nego koristio ugledu sporta.

29.12.2025.
12:30
M.G.
Amy Alfiky, Pa Images/alamy/profimedia
Arina SabalenkaNick KyrgiosMečDubai
BIZARAN MEČ /
