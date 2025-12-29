Bitka spolova ili cirkus? Zločesti dečko deklasirao prvu tenisačicu svijeta, kritike se slijevaju sa svih strana

Dugo najavljivani egzibicijski meč u Dubaiju, pompozno nazvan novom "Bitkom spolova", završio je pobjedom Nicka Kyrgiosa, zločestog dečka svjetskog tenisa, nad prvom igračicom svijeta Arinom Sabalenkom.

No, umjesto slavljenja tenisa, događaj je za sobom ostavio gorak okus i brojna pitanja o svom smislu, pretvorivši se u spektakl koji su mnogi nazvali farsom i nepotrebnim cirkusom koji je više naštetio nego koristio ugledu sporta.