Maya Berović zapalila Beograd u vatrenoj kombinaciji

Srpska pjevačica Maya Berović (38), jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda, još je jednom opravdala status modne i scenske ikone. Na nastupu u beogradskom restoranu Nacionalna klasa, Maya je plijenila pažnju odvažnim stylingom i energičnim nastupom. Pred brojnom publikom pojavila se u kratkoj crveno-narančastoj kombinaciji koja je istaknula njezinu figuru, dok je dugu plavu kosu nosila valovito. Atmosfera u restoranu bila je užarena, a Maya je još jednom pokazala zašto je miljenica publike diljem regije.



Također, Maya Berović regionalnu je popularnost stekla hitovima koji redovito osvajaju vrhove top-ljestvica i milijunske preglede na YouTubeu. Karijeru je započela vrlo mlada, a s godinama se profilirala kao jedna od najtraženijih izvođačica na Balkanu. Poznata je po spoju modernog popa, dancea i urbanog zvuka, ali i po prepoznatljivom modnom izričaju. Osim glazbe, često privlači pažnju javnosti svojim izgledom, luksuznim nastupima i besprijekornim koncertima.