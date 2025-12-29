Šetnja uz jezero u zimskom ruhu: Međimurka u sivom kaputu s bordo torbom ukrala pažnju

Marina Prelog ove je nedjelje bila pravo malo okupljalište za sve željne kretanja i boravka na otvorenom. Blagdanski mir i sunčano vrijeme potaknuli su brojne građane da nakon božićnih delicija izađu na zrak, proteg­nu noge i barem na trenutak pobjegnu od zatvorenih prostora.

Smijeh, razgovori i spokoj prirode obilježili su posljednju nedjelju prosinca, koja je u Marini Prelog protekla u znaku sunca, kretanja i dobrog raspoloženja, a objektivi portala eMedjimurje sve su zabilježili.