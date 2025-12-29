Završio dva fakulteta, a od kultnog filma zaradio milijune: 'Mr. Bean' danas izgleda drugačije

Rowan Atkinson (70) rodio se 6. siječnja 1955. u Consettu, u Velikoj Britaniji. Glumac je svjetsku slavu stekao zahvaljujući legendarnim ulogama, ponajviše kao "Mr. Bean", lik koji je osvojio publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim humorom i mimikom. Osim toga, publiku je oduševio i u kultnoj seriji "Crni prsluk" te u filmovima poput "Johnny English" i "Love Actually". Atkinson je poznat i po svom privatnom životu – 2014. se oženio britanskom glumicom i komičarkom Louise Ford (44), a zajedno imaju kćer Islu (8). Glumac ima još dvoje djece iz prvog braka – sina Benjamina (32) i kćer Lily (30). Rowan je tako, iako često okarakteriziran kao sramežljiv i povučen, postao predan otac troje djece.

Školovanje mu je također impresivno – završio je dva fakulteta, a osim glumačkog talenta, poznat je po britanskom stilu i suptilnom intelektu. Njegov humor i profesionalnost omogućili su mu i prijateljske odnose s članovima britanske kraljevske obitelji, koji su ga često cijenili zbog pristupa i profinjenosti. Danas, u 66. godini uživa u mirnom životu u svojoj kući u Oxfordshireu, a njegova karijera i dalje donosi značajne prihode. Procjenjuje se da je njegova ukupna imovina, zahvaljujući televizijskim serijama, filmovima i licencama za Mr. Beana, stotinjak milijuna dolara.