OSTAVILE DOJAM /

Zadranke kao da su se natjecale koja će obući kraću minicu! Pogledajte koja je 'pobijedila'

Zadranke kao da su se natjecale koja će obući kraću minicu! Pogledajte koja je 'pobijedila'
Foto: Bojan Bogdanić
1 /24
Posljednji vikend ove godine donio je pravo zimsko čudo u Dalmaciji - obilje sunca i ugodne temperature, savršene za uživanje na zadarskoj rivi i u središtu grada.

Iako je zima već pokucala na vrata, Zadrani su uspjeli iskoristiti svaki sunčani trenutak za šetnju gradom, ispijanje kave i uživanje u dobrom društvu članova obitelji i prijatelja.

Mnoge Zadranke istaknule su se svojim odjevnim kombinacijama i dobrim raspoloženjem, a osobito tri mlade dame koje su se odlučile za kratke hlačice i mini suknje. 

Pogledajte u galeriji portala eZadar tko je sve prošetao gradom.

28.12.2025.
18:38
Hot.hr
Bojan Bogdanić
Zadarska špicaZadraniZadar
