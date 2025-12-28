'B cool brewery and pub' pobjednik, Livaja dobio ovacije: Hrpa legendi na jednom mjestu

Malonogometna momčad "B cool brewery and pub" osvajač je drugog izdanja kaštelanska '4 kafića'! Kaštel Sućurac ugostio je drugo izdanje humanitarnog malonogometnog turnira "Četiri kafića – Kaštela“, koji je i ove godine potvrdio status jedne od najljepših sportskih humanitarnih priča u Kaštelima.

Momčad CB MaMe od samog je početka nametnula visok ritam. Vodstvo je prvo donio Rodić, a vrlo brzo prednost je povećao Bušić. Ipak, B cool se do kraja prvog dijela uspio vratiti u susret, i to unatoč vrlo raspoloženom Boži Radoševiću na golu. Za poravnanje su zabijali Mamut i Božić.

U nastavku susreta MaMe ponovno dolazi do prednosti nakon atraktivnog pogotka Brajkovića, a tu su prednost držali sve do pet minuta prije kraja, kada Katić pogađa za novo izjednačenje. U neizvjesnoj završnici presudio je Cipetić, koji je smireno realizirao svoju priliku i donio preokret.

U samoj završnici još je jednom precizan bio Mamut, iskoristivši igru na prazna vrata jer je CB MaMe sve karte bacio u napad. Tako je drugo izdanje kaštelanskog turnira “4 kafića” pripalo momčadi B cool brewery and puba.

Nakon iznimno uspješnog prvog izdanja održanog u Kaštel Starom, kaštelanski humanitarci predvođeni Goranom Jozinovićem ponovno su okupili brojna poznata imena hrvatskog sporta i javnog života.

Inače, na parketu, humanitarnom turniru "Četiri kafića – Kaštela“, našla su se neka od najzvučnijih imena domaćeg nogometa, a četiri ekipe složile su respektabilne sastave. Momčad "Food bar Gabine“ predvodili su voditelji Denis Putnik i Vlatko Đolonga, uz niz bivših i aktualnih nogometaša, među kojima su bili kapetan Hajduka Marko Livaja, Lovre Kalinić, Andrija Balić, Hrvoje Milić i Jerko Marinić Kragić. "Sport caffe Balun“ vodio je legendarni Robert Jarni, a u njegovoj su se momčadi našli, između ostalih, Ante Vukušić, Tonio Teklić, Marin Ljubičić i Stipe Bačelić Grgić.

Ekipu "Caffe bar Mama“ predvodio je Tomislav Erceg, a nastupili su i Filip Bradarić, Tomislav Bušić, Drago Gabrić, Marijan Budimir i Božidar Radošević. "B-Cool brewery and pub“ imao je za trenera Zorana Vulića, dok su boje momčadi branili Ivan Strinić, Branimir Cipetić, Anthony Kalik, Sandro Gotal i Josip Skoko, javljaju Sportske novosti.

Posebnu pažnju publike privukao je dolazak Marka Livaje, koji je nastupio za "Food bar Gabine“. Najbolji igrač Hajduka dočekan je velikim ovacijama, a njegov nastup dodatno je podigao atmosferu i važnost cijelog događaja, potvrdivši koliko mu znači podrška humanitarnim akcijama u rodnom kraju. Marko Livaja apsolutna je zvijezda u Dalmaciji, ikona i naravno da njegova pojava izaziva najviše uzdaha i euforije.

U prvom polufinalu „Caffe bar Mama“ svladala je Livajinu momčad rezultatom 5-3, dok je u drugom polufinalu „B-Cool brewery and pub“ s 6-4 bio bolji od "Sport caffe Baluna“.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Branimir Cipetić, najbolji vratar bio je Božidar Radošević, dok je titulu najboljeg strijelca ponio Tomislav Bušić, najbolji strijelac Hajduka u sezoni kad je Hajduk posljedni put osvojio naslov prvaka Hrvatske. Tad je Bušić za Hajduk postigao 13 golova. Turnir je još jednom pokazao snagu zajedništva, sporta i humanosti, potvrdivši da Kaštela znaju stati iza plemenitog cilja kada je to najpotrebnije.

