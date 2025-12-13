Prepoznajete li ovog nogometaša Hajduka? Nekada je bio neizostavni član prve postave Bijelih...

Nakon tri ligaške utakmice bez pobjede Hajduk je na maksimirskom stadionu slavio u 17. kolu HNL-a kod Lokomotive 3-1 (1-1) čime se vratio na prvo mjesto ljestvice.

Lokomotiva je u vodstvo došla u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića. Gosti su izjednačili u 27. minuti nakon pogotka Ante Rebića, dok je preokret uslijedio u 54. minuti. Tada je Michele Šego zabio za 2-1 Splićana. Drugi svoj gol je Rebić dao u 73. minuti za konačnih 3-1.

Splićani su slavili nakon što zadnje tri prvenstvene utakmice nisu pobijedili. Gubili su kod Rijeke te remizirali protiv Varaždina i Dinama. Vratio se Hajduk na prvo mjesto ljestvice. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više.

Lokomotivi je ovo bila osma ligaška utakmica u nizu bez pobjede. Zadnji su put slavili protiv Dinama i dogodilo se to prije više od dva mjeseca. Nakon toga su četiri puta remizirali i četiri puta izgubili. Lokomotiva je osma na ljestvici.

Sve na Maksimiru je zanimalo tko je zamaskirana osoba na klupi Hajduka, ali ako malo bolje pogledate možete zaključiti da se radi o jednom od najboljih igrača Bijelih, Marku Livaju. Torcida pak na ovoj utakmici, nakon brojnih kritika, nije napravila bakljadu.