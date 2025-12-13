Gusta magla uoči susreta Lokomotive i Hajduke: Evo s kime Garcia napada Jelavića

17. kolo SHNL-a 0 Lokomotiva : 0 Hajduk

Najava utakmice

Utakmica Lokomotive i Hajduka na maksimirskom stadionu proglašena je susretom visokog rizika, zbog čega je policija najavila pojačane sigurnosne mjere koje će se provoditi tijekom cijelog dana. Kako je priopćio MUP, cilj policijskog postupanja je očuvanje javnog reda i mira prilikom dolaska i odlaska navijača, kao i osiguravanje nesmetanog i sigurnog odigravanja utakmice.

Policija će djelovati u skladu s važećim zakonima koji reguliraju policijske ovlasti, sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima, javna okupljanja te sigurnost prometa na cestama, kao i prema Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika. Posebno je naglašeno da će se na dan utakmice, prije, tijekom i nakon njezina završetka, provoditi audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja, stadiona i prilaznih prometnica, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

Osim sigurnosnog aspekta, poznata je i službena sudačka postava. Glavni sudac susreta bit će Mateo Erceg iz Benkovca, dok će mu asistirati Ivan Starčević iz Bjelovara i Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline. Ulogu četvrtog suca obnašat će Zdenko Lovrić iz Đakova. Za VAR će biti zadužen Mario Zebec iz Cestice, a njegov asistent bit će Kristijan Novosel iz Valpova.

Prema kladioničarskim procjenama, Hajduk u ovaj susret ulazi kao favorit, ali ne s velikom razlikom. Kvota na pobjedu Hajduka iznosi 2.30, dok je remi procijenjen na 3.50. Pobjeda Lokomotive vrednovana je kvotom 3.60, što sugerira da se očekuje neizvjesna i borbena utakmica unatoč blagoj prednosti splitske momčadi.

