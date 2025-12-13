Hajduk pred utakmicu na Maksimiru ostao bez standardnog prvotimca, ovo je vjerojatni sastav
Uoči puta, Gonzalo Garcia je dočekao lošu vijest
Hajduk po drugi put zaredom gostuje na Maksimiru. Nakon što su prošle subote remizirali s Dinamom 1:1, u subotu u 17:45 gostovat će kod Lokomotive.
Uoči puta, Gonzalo Garcia je dočekao lošu vijest. Naime, kako javlja Dalmatinski portal, Luka Hodak je dobio temperaturu i neće moći igrati protiv Lokomotive. Mladi Hodak postao je standardan na desnom beku, a sada će ga zamijeniti bivši igrač upravo Lokomotive Fran Karačić koji je posljednji put u prvih 11 bio protiv Vukovara u Vinkovcima prije dva mjeseca.
Gonzalo Garcia nije htio otkriti puno o startnih 11 niti hoće li igrati Livaja. Dalmatinski portal smatra kako će Livaja početi na klupi. Ranije je Hajduku otpao Zvonimir Šarlija. Njega bi trebao mijenjati Edgar Gonzalez, a od prve minute se očekuju i ostala dva Španjolca, Guillamón i Almena.
Očekivani sastav Hajduka: Silić - Hrgović. Mlačić, Gonzalez, Karačić - Guillamón, Sigur - Rebić, Krovinović, Almena - Šego
