Hajduk pred utakmicu na Maksimiru ostao bez standardnog prvotimca, ovo je vjerojatni sastav

Hajduk po drugi put zaredom gostuje na Maksimiru. Nakon što su prošle subote remizirali s Dinamom 1:1, u subotu u 17:45 gostovat će kod Lokomotive.

Uoči puta, Gonzalo Garcia je dočekao lošu vijest. Naime, kako javlja Dalmatinski portal, Luka Hodak je dobio temperaturu i neće moći igrati protiv Lokomotive. Mladi Hodak postao je standardan na desnom beku, a sada će ga zamijeniti bivši igrač upravo Lokomotive Fran Karačić koji je posljednji put u prvih 11 bio protiv Vukovara u Vinkovcima prije dva mjeseca.

Gonzalo Garcia nije htio otkriti puno o startnih 11 niti hoće li igrati Livaja. Dalmatinski portal smatra kako će Livaja početi na klupi. Ranije je Hajduku otpao Zvonimir Šarlija. Njega bi trebao mijenjati Edgar Gonzalez, a od prve minute se očekuju i ostala dva Španjolca, Guillamón i Almena.

Očekivani sastav Hajduka: Silić - Hrgović. Mlačić, Gonzalez, Karačić - Guillamón, Sigur - Rebić, Krovinović, Almena - Šego

