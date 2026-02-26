Ana nakon ispadanja iz showa: 'Tjedan dana nakon povratka kući upoznala sam ljubav svog života'

Iako je njezina televizijska priča završila i prije same ceremonije ruža, Ana je show ‘Gospodin Savršeni’ napustila uzdignute glave i, kako danas kaže, potpuno mirna srca. U razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorila o odnosu s Petrom, intuiciji koja je nije prevarila, ali i velikim životnim promjenama koje su uslijedile nakon povratka kući.

Foto: Instagram

Na pitanje je li je iznenadilo kada joj je Petar rekao da između njih vidi samo prijateljstvo, Ana priznaje kako je takav rasplet zapravo očekivala. Već od samog početka osjećala je da među njima nema romantične iskre. “Postojao je ugodan, prijateljski odnos, ali ne i ona kemija koja za mene čini razliku”, iskreno govori. Dodaje kako vjeruje svojoj intuiciji jer je, kako kaže, nikada nije iznevjerila.

Ključni trenutak dogodio se već tijekom prvog razgovora na cocktail partyju. Tada je, objašnjava, postalo jasno da se njihov odnos neće razvijati u ljubavnom smjeru. “Prava povezanost osjeti se odmah bez forsiranja i bez uvjeravanja”, smatra Ana.

Foto: Instagram

Nakon izlaska iz showa pronašla ljubav

Iako joj odlazak nije teško pao zbog samog odnosa s Petrom, emotivno joj je bilo teško oprostiti se od djevojaka u vili, posebno od Maje s kojom je razvila iskreno prijateljstvo. Ipak, danas na cijelo iskustvo gleda s velikom dozom zahvalnosti. Razlog je više nego poseban, samo tjedan dana nakon povratka kući upoznala je, kaže, ljubav svog života.

“Odlazak mi je emotivno pao zbog djevojaka, posebno zbog Maje s kojom sam izgradila iskreno i vrijedno prijateljstvo. No danas na sve gledam s velikom zahvalnošću. Samo tjedan dana nakon povratka kući upoznala sam ljubav svog života. Danas živimo zajedno, dijelimo iste vrijednosti i gradimo zajedničke ciljeve. Život me nagradio upravo onda kada je trebalo”, otkriva Ana za RTL.hr, ne skrivajući sreću.

Foto: Instagram

Petrovu iskrenost posebno cijeni. Smatra da su transparentnost i otvorena komunikacija temelj svakog odnosa, pa joj je bilo važno što nije odugovlačio niti davao lažnu nadu. Nakon posljednjeg razgovora iz showa otišla je, kaže, mirna i dostojanstvena, svjesna da je čeka njezin stvarni život, obitelj, prijatelji i novi početak.

Na kraju zaključuje kako među njima jednostavno nije postojala ona dublja povezanost potrebna za ljubav. “Karizma je za mene ključna. To je energija koja se ne može naučiti niti odglumiti, ona se jednostavno osjeti. U ovom slučaju, to je presudilo”, poručuje Ana, danas s osmijehom i potpuno ispunjena.

