FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK U KC /

Kovačević najavio okršaj s bivšim klubom: 'Odmorni smo, ali na neke igrače ne računamo'

Kovačević najavio okršaj s bivšim klubom: 'Odmorni smo, ali na neke igrače ne računamo'
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Mario Kovačević tako će se vratiti u Koprivnicu po prvi put po odlasku iz Slavena u Dinamo

13.12.2025.
11:59
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slaven Belupo i Dinamo igrat će u nedjelju u Koprivnici u 15 sati utakmicu između treće i prve momčadi SHNL-a. Mario Kovačević tako će se vratiti u Koprivnicu po prvi put po odlasku iz Slavena u Dinamo. 

"Znaju se naša očekivanja, trebamo s pobjedama završiti prvenstvo. Težak ispit je Slaven Belupo, momčad koja trenutno igra u najboljoj formi, nisu izgubili dva mjeseca, zadnji poraz im je bio protiv nas. Jedna ekipa koja igra otvoren, dobar nogomet, nije tamo samo Adriano Jagušić, imaju dosta kvalitetnih igrača. Znamo da neće biti lagano, ali vjerujem i nadam se dobroj i otvorenoj igri u kojoj će navijači uživati i da ćemo doći do pobjede", rekao je Kovačević u najavi utakmice. 

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"Već smo se navikli na ovaj ritam, nakon nepuna tri dana dolazi nova utakmica. Imamo problema s bolešću, poslije Lisice bolestan je i Luka Stojković. Na Valinčića ne možemo računati, vidjet ćemo hoće li Bakrar moći. Ostali su dobro, odmorili smo se, nećemo alibi tražiti, tražit ćemo pobjedu", kazao je strateg Modrih. 

Utakmicu Slaven - Dinamo pratite u teksutalnom prijenosu na portalu Net.hr.

"Drago mi je za Slaven, treća pozicija na tablici pokazuje da ovu sezonu igraju dobro. Znam da se oni neće samo braniti u Koprivnici, oni će se htjeti nametnuti, to bi nama trebalo odgovarati. Siguran sam da će utakmica biti jako zanimljiva za gledatelje. Samo nas zanima pobjeda, tako ćemo se i postaviti", zaključio je Kovačević. 

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

HnlDinamoSlaven BelupoMario Kovačević
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POVRATAK U KC /
Kovačević najavio okršaj s bivšim klubom: 'Odmorni smo, ali na neke igrače ne računamo'