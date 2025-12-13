Kovačević najavio okršaj s bivšim klubom: 'Odmorni smo, ali na neke igrače ne računamo'

Slaven Belupo i Dinamo igrat će u nedjelju u Koprivnici u 15 sati utakmicu između treće i prve momčadi SHNL-a. Mario Kovačević tako će se vratiti u Koprivnicu po prvi put po odlasku iz Slavena u Dinamo.

"Znaju se naša očekivanja, trebamo s pobjedama završiti prvenstvo. Težak ispit je Slaven Belupo, momčad koja trenutno igra u najboljoj formi, nisu izgubili dva mjeseca, zadnji poraz im je bio protiv nas. Jedna ekipa koja igra otvoren, dobar nogomet, nije tamo samo Adriano Jagušić, imaju dosta kvalitetnih igrača. Znamo da neće biti lagano, ali vjerujem i nadam se dobroj i otvorenoj igri u kojoj će navijači uživati i da ćemo doći do pobjede", rekao je Kovačević u najavi utakmice.

"Već smo se navikli na ovaj ritam, nakon nepuna tri dana dolazi nova utakmica. Imamo problema s bolešću, poslije Lisice bolestan je i Luka Stojković. Na Valinčića ne možemo računati, vidjet ćemo hoće li Bakrar moći. Ostali su dobro, odmorili smo se, nećemo alibi tražiti, tražit ćemo pobjedu", kazao je strateg Modrih.

"Drago mi je za Slaven, treća pozicija na tablici pokazuje da ovu sezonu igraju dobro. Znam da se oni neće samo braniti u Koprivnici, oni će se htjeti nametnuti, to bi nama trebalo odgovarati. Siguran sam da će utakmica biti jako zanimljiva za gledatelje. Samo nas zanima pobjeda, tako ćemo se i postaviti", zaključio je Kovačević.

