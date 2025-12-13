FREEMAIL
VISOKI RIZIK /

Hajduk drugu subotu zaredom na Maksimiru, a MUP donio posebno priopćenje

Hajduk drugu subotu zaredom na Maksimiru, a MUP donio posebno priopćenje
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Kako je objavljeno na stranicama MUP-a, policija će tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti

13.12.2025.
10:08
Hina
Marko Lukunic/pixsell
Nogometna utakmica SuperSport Hrvatske nogometne lige između Lokomotive i Hajduka koja se igra u subotu 13. prosinca s početkom u 17.45 sati na Gradskom stadionu Maksimir u Zagrebu policija je proglasila utakmicom visokog rizika.

Kako je objavljeno na stranicama MUP-a, policija će tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka navijača, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, navodi MUP u svom priopćenju.

Tekstualni prijenos utakmice Lokomotiva - Hajduk pratite na portalu Net.hr.

Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice - audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima., dodaje MUP.

Hajduk drugu subotu zaredom na Maksimiru, a MUP donio posebno priopćenje