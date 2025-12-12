FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAMTIT ĆE VINKOVCE /

Rođak zvijezde milanskog Intera zabio prvi gol u HNL-u, pogledajte ga

Rođak zvijezde milanskog Intera zabio prvi gol u HNL-u, pogledajte ga
×
Foto: David Jerkovic/pixsell

Zabio je Calhanoglu neposredno nakon ulaska u igru

12.12.2025.
23:28
M.G.
David Jerkovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0).

Pogotke za Vukovarce postigli su Kerim Calhanoglu (64) i Jakov Puljić (70).

Strijelac prvog gola za Vukovar, Kerim Calhanoglu, je rođak svjetski poznatog veznjaka milanskog Intera Hakana Calhanoglua.

Zabio je Kerim neposredno nakon ulaska u igru kada je najbolje reagirao na ubačaj Gonzaleza i glavom s dva metra spustio loptu u mrežu. To mu je bio prvi gol u SHNL-u, a možete ga pogledati OVDJE.

Ovom pobjedom Vukovar je pobjegao s dna ljestvice, sada je deveti sa 15 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Varaždin peti sa 23 boda, koliko ima i četvrta Istra 1961.

Vodi Dinamo sa 32 boda, jedan manje ima drugi Hajduk.

POGLEDAJTE VIDEO: HRS održao skupinu, Grahovac najavio Europsko prvenstvo

Vukovar 1991Hakan CalhanogluHnlVaraždinGol
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PAMTIT ĆE VINKOVCE /
Rođak zvijezde milanskog Intera zabio prvi gol u HNL-u, pogledajte ga