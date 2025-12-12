Rođak zvijezde milanskog Intera zabio prvi gol u HNL-u, pogledajte ga

Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0).

Pogotke za Vukovarce postigli su Kerim Calhanoglu (64) i Jakov Puljić (70).

Strijelac prvog gola za Vukovar, Kerim Calhanoglu, je rođak svjetski poznatog veznjaka milanskog Intera Hakana Calhanoglua.

Zabio je Kerim neposredno nakon ulaska u igru kada je najbolje reagirao na ubačaj Gonzaleza i glavom s dva metra spustio loptu u mrežu. To mu je bio prvi gol u SHNL-u, a možete ga pogledati OVDJE.

Ovom pobjedom Vukovar je pobjegao s dna ljestvice, sada je deveti sa 15 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Varaždin peti sa 23 boda, koliko ima i četvrta Istra 1961.

Vodi Dinamo sa 32 boda, jedan manje ima drugi Hajduk.

