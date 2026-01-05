Stručnjakinja otkriva kako znati da je psu prehladno: 'Pripazite na ključne znakove'

Dolazak zime i snježnog pokrivača u mnogim dijelovima zemlje donosi radost, ali i brojne nedoumice za vlasnike pasa. Jedno od glavnih pitanja koje si postavljaju jest kada je sigurno izvesti svojeg ljubimca u šetnju i na koje znakove treba obratiti posebnu pozornost kako bi pas ostao zdrav i siguran.

Milijuni ljudi diljem svijeta otvorili su svoja srca i domove psima, a najbolji čovjekov prijatelj često postaje važan član obitelji.

Posjedovanje kućnog ljubimca velika je odgovornost, a vlasnici su zaduženi za osiguravanje njihove skrbi, udobnosti i sigurnosti u svim uvjetima, pa tako i tijekom hladnih zimskih dana.

Kako znati je li psu zaista prehladno?

Licencirana veterinarska tehničarka Jill u videu na YouTubeu objavila je popis znakova i simptoma na koje vlasnici pasa moraju paziti kada se sa svojim ljubimcima upuštaju u zimske avanture.

Ona ističe kako postoji mnogo varijabli koje utječu na to je li psu prehladno za boravak vani, uključujući pasminu, veličinu i vrstu krzna. Psi s gušćom dlakom i višom razinom energije puno će se bolje nositi s hladnoćom od malih, kratkodlakih pasmina koje nisu stvorene za snijeg i niske temperature.

Još jedan važan faktor koji vlasnici trebaju uzeti u obzir jest koliko njihov pas učinkovito komunicira. Postavlja se pitanje hoće li vam ljubimac jasno dati do znanja da mu je prehladno i neugodno ili će hrabro trpjeti, vjerujući da vas time čini sretnim.

"Prilično je jednostavno, samo morate obratiti pozornost na govor tijela. Veličina, pasmina, zdravlje i fizičko stanje vašeg psa ono je što određuje može li uživati na otvorenom ili ne", pojasnila je Jill.

Ozebline kod psa su hitno stanje

Psi, baš kao i ljudi, mogu dobiti ozebline, što se smatra hitnim stanjem. Ozebline nastaju kada se koža smrzne nakon izlaganja vrlo niskim temperaturama te je potrebno što prije potražiti liječničku pomoć.

Jill navodi kako se prvi znakovi ozeblina kod pasa primjećuju na vrhovima ušiju, repu, njušci, jastučićima šapa ili na mekanom donjem dijelu trbuha gdje nema krzna. Normalna boja kože vašeg psa može se promijeniti u bijelu, blijedu ili čak plavkastu nijansu, prenosi Mirror.

"Jednom kada uđu u hipotermičko stanje u kojem počinju dobivati ozebline, oni gube tjelesnu toplinu brže nego što je mogu nadoknaditi i zbog toga im postaje vrlo hladno, vrlo brzo. Ovo je hitan slučaj i morate ih odmah unijeti unutra, a ako imaju ozebline, obavezno posjetite veterinara", dodala je.

Ključni znakovi upozorenja i praktični savjeti

Osim promjene boje kože, postoje i drugi znakovi koji ukazuju na to da je psu potrebna zaštita od hladnoće. Stručnjakinja savjetuje da obratite pozornost na curenje nosa, drhtanje ili ako pas stoji nepomično. To su jasni signali da ga trebate skloniti na toplo. Također, važno je paziti na šape i provjeriti postaju li jarko crvene na niskim temperaturama. Kao opće pravilo, Jill nudi jednostavan test.

"Ako izvedete ljubimca van, a zrak vam toliko peče lice da vam je neugodno, vjerojatno ne biste trebali ostaviti psa vani dulje od deset do petnaest minuta", rekla je. Naglasila je da neke pasmine jednostavno nisu opremljene za zimu. Primjerice, bokseru je potrebna dodatna zaštita poput džempera, jakne i čizmica jer se na niskim temperaturama vrlo brzo smrzne.

Na kraju, ako koristite proizvode za otapanje leda u svojem dvorištu ili na prilazu, ključno je pronaći onaj koji je siguran za kućne ljubimce. Kada psi ližu svoje šape, otrovne tvari mogu ući u njihov organizam i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Ako ste ikada zabrinuti za zdravlje svojeg psa tijekom hladnog vremena, nemojte oklijevati i uvijek potražite savjet stručnjaka, odnosno svojeg veterinara. Pravovremena reakcija i informiranost najbolji su način da osigurate sretnu i sigurnu zimu za svojeg četveronožnog prijatelja.

