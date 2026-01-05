Borba s hladnoćom: 25 nevjerojatnih načina na koje životinje preživljavaju zimu

Dok se priroda umata u bijeli pokrivač, a temperature padaju ispod ništice, mnogi od nas se povlače u toplinu svojih domova. No, što se događa s divljim životinjama?

Zima donosi tišinu u šume i polja, no ispod prividnog mirovanja odvija se prava drama preživljavanja. Niske temperature i oskudica hrane predstavljaju goleme izazove, no životinjski svijet razvio je fascinantan arsenal strategija za suočavanje s najsurovijim godišnjim dobom, piše Wildlife Nomads.

Za mnoge životinje, ključ preživljavanja zime leži u maksimalnoj uštedi energije. Umjesto aktivne borbe s hladnoćom, one biraju različite oblike mirovanja, usporavajući životne funkcije do samog minimuma.

Od dubokog sna do nevjerojatnih fizioloških prilagodbi, otkrivamo 25 genijalnih metoda kojima se divlje životinje služe kako bi dočekale proljeće.