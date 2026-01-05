FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TAJNI ŽIVOT DIVLJINE /

Borba s hladnoćom: 25 nevjerojatnih načina na koje životinje preživljavaju zimu

Borba s hladnoćom: 25 nevjerojatnih načina na koje životinje preživljavaju zimu
Foto: Pixabay
Svijet divljih životinja zimi nije nimalo pust. On je ispunjen tihom, ali upornom borbom za opstanak, demonstrirajući nevjerojatnu moć prilagodbe i otpornost života. Razumijevanje ovih složenih strategija ne samo da izaziva divljenje, već nas i podsjeća na krhku ravnotežu ekosustava i važnost očuvanja prirodnih staništa koja ovim čudesnim stvorenjima omogućuju da prežive i najteže zime.
1 /28
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok se priroda umata u bijeli pokrivač, a temperature padaju ispod ništice, mnogi od nas se povlače u toplinu svojih domova. No, što se događa s divljim životinjama?

Zima donosi tišinu u šume i polja, no ispod prividnog mirovanja odvija se prava drama preživljavanja. Niske temperature i oskudica hrane predstavljaju goleme izazove, no životinjski svijet razvio je fascinantan arsenal strategija za suočavanje s najsurovijim godišnjim dobom, piše Wildlife Nomads.

Za mnoge životinje, ključ preživljavanja zime leži u maksimalnoj uštedi energije. Umjesto aktivne borbe s hladnoćom, one biraju različite oblike mirovanja, usporavajući životne funkcije do samog minimuma.

Od dubokog sna do nevjerojatnih fizioloških prilagodbi, otkrivamo 25 genijalnih metoda kojima se divlje životinje služe kako bi dočekale proljeće.

5.1.2026.
11:18
Antonela Ištvan
Pixabay
životinjePreživljavanjeZimaHibernacijaZimski San
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TAJNI ŽIVOT DIVLJINE /
Borba s hladnoćom: 25 nevjerojatnih načina na koje životinje preživljavaju zimu