ŽIVE NA FOTOGRAFIJAMA /

Čuda koja više ne možemo vidjeti: Vrijeme ili ljudska ruka izbrisala su ova remek-djela prirode

Foto: Profimedia
Naš planet dom je spektakularnih prirodnih fenomena koji oduzimaju dah, od veličanstvenih planinskih vrhova do tirkiznih oceanskih dubina. No, priroda je neprestano u stanju mijene. Dok neki procesi stvaraju nove krajolike tijekom tisućljeća, drugi, često potaknuti ljudskim djelovanjem ili neumoljivom snagom vremena, brišu postojeća čuda s lica Zemlje. Neke od tih ljepota, koje su nekoć privlačile putnike, umjetnike i znanstvenike, danas postoje samo na fotografijama i u sjećanjima. Ovo je priča o nekoliko takvih izgubljenih dragulja, prirodnim čudima koja su nestala zauvijek.
1 /26
Prirodu često doživljavamo kao simbol vječnosti. Planine nam se čine nepomičnima, oceani bezgraničnima, a drevna stabla tihim svjedocima povijesti. Ipak, čak i ovi divovi podložni su neumoljivom protoku vremena i, sve češće, dubokom utjecaju čovječanstva. Ono što smatramo trajnim može nestati u jednom trenutku, ostavljajući za sobom samo priče, fotografije i prazninu na mjestu gdje je nekoć postojala ljepota. Ti nestanci podsjećaju nas na temeljnu istinu: naš je planet dinamično, živo platno, a neka od njegovih najveličanstvenijih remek-djela mogu biti zauvijek izbrisana.

U galeriju otkrijte neke od tih ljepota, koje su nekoć privlačile putnike, umjetnike i znanstvenike, a danas postoje samo na fotografijama i u sjećanjima.

22.2.2026.
19:13
Antonela Ištvan
Profimedia
čuda PrirodePrirodaOkolišAtrakcijeItalija
