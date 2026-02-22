Čuda koja više ne možemo vidjeti: Vrijeme ili ljudska ruka izbrisala su ova remek-djela prirode

Prirodu često doživljavamo kao simbol vječnosti. Planine nam se čine nepomičnima, oceani bezgraničnima, a drevna stabla tihim svjedocima povijesti. Ipak, čak i ovi divovi podložni su neumoljivom protoku vremena i, sve češće, dubokom utjecaju čovječanstva. Ono što smatramo trajnim može nestati u jednom trenutku, ostavljajući za sobom samo priče, fotografije i prazninu na mjestu gdje je nekoć postojala ljepota. Ti nestanci podsjećaju nas na temeljnu istinu: naš je planet dinamično, živo platno, a neka od njegovih najveličanstvenijih remek-djela mogu biti zauvijek izbrisana.

U galeriju otkrijte neke od tih ljepota, koje su nekoć privlačile putnike, umjetnike i znanstvenike, a danas postoje samo na fotografijama i u sjećanjima.