Bacio kanistar goriva, pa podigao sačmaricu! Bijela kuća komentirala ubojstvo mladića na Trumpovu imanju

Američka tajna služba i lokalna policija ubile su muškarca naoružanog sačmaricom rano u nedjelju nakon što je prešao sigurnosni perimetar odmarališta Mar-a-Lago američkog predsjednika Donalda Trumpa u Palm Beachu, potvrdila je policija.

Trump, koji trenutačno boravi u Washingtonu, nije bio ondje u vrijeme incidenta. Naoružani muškarac identificiran je kao Austin Tucker Martin (21) iz Sjeverne Karoline, prema izvoru upoznatom s istragom.

Martin se prethodnih nekoliko dana vodio kao nestao, prema izvoru. Do incidenta je došlo u trenutku kad se SAD suočava s porastom političkog nasilja. 2024. godine, metak je okrznuo uho Donalda Trumpa tijekom njegova političkog skupa u Pennsylvaniji, a muškarac koji je kasnije osuđen za pokušaj ubojstva uočen je u grmlju golfskog terena na Floridi s poluautomatskom puškom, dok je Trump bio na terenu.

Bijela kuća tvrdi da se radi o "ludoj osobi"

Muškarac je sa sobom imao sačmaricu i kanister s gorivom, priopćila je američka Tajna služba, dodavši da je uočen na sjevernom ulazu odmarališta oko 1:30 ujutro.

Dva američka tajna agenta i zamjenik šerifa okruga Palm Beacha suočili su se s muškarcem i naredili mu da baci dva predmeta, rekao je šerif okruga Palm Beacha Ric Bradshaw na konferenciji za medije u nedjelju ujutro.

Muškarac je bacio kanistar s gorivom te podigao sačmaricu u "poziciju za pucanje", zbog čega je policija otvorila vatru, rekao je Bradshaw.

Muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja. Nijedan policajac nije ozlijeđen.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da je Tajna služba "djelovala brzo i odlučno da neutralizira ludu osobu, naoružanu pištoljem i kanistrom goriva, koja je provalila u dom predsjednika Trumpa."

FBI predvodi istragu

Policajci nisu otkrili motive incidenta. FBI je preuzeo istragu i skuplja dokaze s mjesta incidenta, rekli su dužnosnici.

Direktor FBI-ja Kash Patel rekao je u objavi na društvenim medijima da agencija "posvećuje sve potrebne resurse" istrazi.

Ministar financija Scott Bessent rekao je da je razgovarao s Trumpom nakon incidenta. Bessent je zahvalio Tajnoj službi za zaštitu predsjednika i njegove obitelji.

"Ne znam je li ova osoba bila tvorac plana, je li neuravnotežena ili što", rekao je Bessent u emisiji Fox Newsa "Nedjeljno jutro s Marijom Bartiromo". 2024. godine Trump je doživio dva pokušaja atentata, uključujući i jedan na golf terenu u Zapadnom Palm Beachu. Napadač je ovaj mjesec osuđen na doživotni zatvor.

