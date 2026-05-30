Povlači se jedna serija ovog lijeka: U njemu su pronađene krhotine stakla

Tvrtke Oktal Pharma d.o.o. i Phoenix farmacija d.o.o., distributeri lijeka Convulex 50 mg/ml sirup (natrijev valproat), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provode povlačenje serije M00651 (rok valjanosti 12/2030) predmetnog lijeka, izvijestio je HALMED na svojim stranicama.

HALMED napominje da je predmetna serija lijeka stavljena u promet u Hrvatskoj putem postupka izvanrednog unošenja temeljem pojedinačnih recepata, u vrlo ograničenim količinama.

"Navedeni postupak povlačenja provodi se kao mjera opreza, slijedom izvješća o odstupanju u jednom pakiranju iz navedene serije koje je prijavljeno izvan RH, u drugoj članici Europske unije. Naime, utvrđeno je da su u jednom pakiranju pronađene krhotine stakla. Budući da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost da su i druga pakiranja iste serije pogođene ovim nedostatkom, preventivno se povlači cijela predmetna serija lijeka. Ostale serije nisu zahvaćene navedenim nedostatkom", navodi HALMED.

Napiminju da se, budući da odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj nema niti jedan lijek s istom djelatnom tvari i istom jačinom, navedeni lijek nabavlja postupkom izvanrednog unošenja temeljem izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka ili za nužne slučajeve liječenja na pojedinačni recept.

"Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije. Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije", navode.