Sad ili nikad! Seattle je preplavljen navijačima BiH: Pogledajte kakva podrška čeka Zmajeve

Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras u Seattleu očekuje ključan dvoboj grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Katara, a podrške s tribina neće nedostajati.

Zmajevi od 21 sat na stadionu Lumen Field igraju utakmicu koja bi ih pobjedom gotovo sigurno odvela u nokaut-fazu natjecanja. Ulog je velik, a toga su svjesni i brojni bh. navijači koji su doputovali u Seattle kako bi pružili podršku izabranicima Sergeja Barbareza.

Fotografije i snimke iz američkog grada pokazuju kako se navijačka atmosfera zahuktava iz sata u sat, pa se očekuje da će reprezentacija Bosne i Hercegovine i ovoga puta imati glasnu i brojnu podršku na tribinama.

Sve je tako spremno za još jednu veliku nogometnu večer, u kojoj Zmajevi imaju priliku napraviti važan korak prema povijesnom uspjehu na svjetskoj sceni.