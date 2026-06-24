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POVIJESNA UTAKMICA /

Sad ili nikad! Seattle je preplavljen navijačima BiH: Pogledajte kakva podrška čeka Zmajeve

Sad ili nikad! Seattle je preplavljen navijačima BiH: Pogledajte kakva podrška čeka Zmajeve
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Foto: Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia

Sve je tako spremno za još jednu veliku nogometnu večer

24.6.2026.
12:23
Sportski.net
Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras u Seattleu očekuje ključan dvoboj grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Katara, a podrške s tribina neće nedostajati.

Zmajevi od 21 sat na stadionu Lumen Field igraju utakmicu koja bi ih pobjedom gotovo sigurno odvela u nokaut-fazu natjecanja. Ulog je velik, a toga su svjesni i brojni bh. navijači koji su doputovali u Seattle kako bi pružili podršku izabranicima Sergeja Barbareza.

Fotografije i snimke iz američkog grada pokazuju kako se navijačka atmosfera zahuktava iz sata u sat, pa se očekuje da će reprezentacija Bosne i Hercegovine i ovoga puta imati glasnu i brojnu podršku na tribinama.

Sve je tako spremno za još jednu veliku nogometnu večer, u kojoj Zmajevi imaju priliku napraviti važan korak prema povijesnom uspjehu na svjetskoj sceni.

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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