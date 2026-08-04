Dončić smiruje navijače: 'Spreman sam, normalno je za mene da se maknem od košarke'

Navijači Lakersa mogu se veseliti dobro oporavljenom Luki Dončiću. Nakon što je propustio kraj sezone zbog puknuća tetive koljena prošlog travnja, Slovenac se obratio navijačima svoje franšize iz Los Angelesa putem e-pošte.

Ovaj 27-godišnjak objasnio je da je uzeo slobodno vrijeme kako bi se oporavio od ozljede i vratio motivaciju za nadolazeću godinu.

"Uzeo sam pravu pauzu od košarke tijekom prvih nekoliko tjedana nakon završetka sezone kako bih omogućio svom tijelu da se oporavi. Moj oporavak je prošao vrlo dobro i sada sam na 100% svojih fizičkih kapaciteta."

Prije ove ozljede, razigravač (2,03 m) postizao je iznimne prosjeke od 33,5 poena, 8,3 asistencije i 7,7 skokova po utakmici. Statistika dostojna MVP-a, što dokazuje njegovu sposobnost da preuzme kontrolu nad igrom za kalifornijsku franšizu. Finalist NBA lige iz 2024. s Dallas Mavericksom učinio je ovako povlačenje s terena svojevrsnom navikom.

"Odvajanje vremena od košarke nešto je što radim na početku svake 'izvansezone'. To je drugačiji pristup stvarima, ali meni funkcionira. Kad si dopustim da osjetim malo nedostatka igre i isprobam nove stvari, to samo jača moju želju i motivaciju za povratkom na teren", objašnjava.

In email to fans, Luka Dončić says he’s now 100 percent healthy after missing the end of last season with a hamstring injury pic.twitter.com/XlhtiCoU7s — Dan Woike (@DanWoikeSports) August 3, 2026

Čini se da je Luka Dončić spreman pretvoriti Lakerse u kandidate za naslov. Odlaskom LeBrona Jamesa u Philadelphia 76erse, roster Lakersa gotovo je potpuno obnovljen. Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Kevon Looney, Ziaire Williams i Matisse Thybulle sada su dio momčadi. Slovenac je domaćin cijeloj skupini u svojoj zemlji na četverodnevnom mini-kampu ovog kolovoza, a ovom najnovijom izjavom, njegova motivacija i odlučnost su neosporni.