Dončić saznao sjajne vijesti: NBA uvažila žalbu sjajnom košarkašu

Luka Dončić iz Los Angeles Lakersa i Cade Cunningham iz Detroit Pistonsa ispunjavaju uvjete za osvajanje NBA nagrada na kraju sezone nakon uspješnih žalbi.



Prema pravilima, igrači moraju nastupiti u najmanje 65 utakmica regularne sezone kako bi bili u konkurenciji, no Cunningham je odigrao 63, a Dončić 64 utakmice. Dončić (27) i Cunningham (24) podnijeli su žalbe zbog “izvanrednih okolnosti”, a NBA im je uvažio žalbu, piše BBC.

Cunningham je propustio 12 utakmica zbog kolapsa pluća, dok je Dončić izostao s dvije utakmice zbog rođenja kćeri u Sloveniji – oba razloga NBA je uvažila kao iznimke.

Ova odluka znači da su sada u konkurenciji za nagrade, uključujući MVP i All-NBA petorke.

Dončić je tijekom regularne sezone postigao ligaških 2.143 poena, najviše od svih, i pomogao Lakersima da izbore doigravanje, a nedavno je proglašen i igračem koji je prodao najviše dresova u Europi i na Bliskom istoku.

Cunningham je drugi u ligi po broju asistencija (634), a Pistonsi su također izborili doigravanje, kao vodeća momčad Istočne konferencije.

U međuvremenu, Anthony Edwards iz Minnesota Timberwolvesa odigrao je 60 utakmica, ali mu žalba nije prihvaćena.