Otac i sin James ponovno ruše granice nemogućeg, a LeBronova večer imala je i neočekivan epilog

Los Angeles Lakersi svladali su Golden State Warriorse rezultatom 119-103, a ključnu ulogu u pobjedi imao je LeBron James s učinkom od 26 poena, 11 asistencija i osam skokova.

James je ubacio 11 od 17 šuteva iz igre te tri trice iz pet pokušaja, i to u utakmici u kojoj su Lakersi bili bez Luke Dončića i Austina Reavesa. Deandre Ayton dodao je 21 poen i pet skokova, dok je Jake LaRavia upisao 16 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Lakersi su ovom pobjedom prekinuli niz od tri poraza te upisali četvrtu uzastopnu pobjedu na gostovanju kod Warriorsa. Bronny James također je ubilježio 10 poena.

Lakersi su već osigurali prvo mjesto u Pacifičkoj diviziji, a trenutačno drže četvrto mjesto na Zapadnoj konferenciji s omjerom 51-29, koliko ima i petoplasirani Houston. Na vrhu ljestvice nalazi se Oklahoma City Thunder s najboljim omjerom lige od 64 pobjede i 16 poraza.

Tijekom utakmice zabilježen je i zanimljiv trenutak kada je LeBron James prilikom spektakularne blokade udario ruku o obruč te pritom slomio nokat.

Posebnu pažnju ponovno je privukla i povezanost LeBrona i njegovog sina Bronnyja Jamesa. U četvrtak, 9. travnja, Bronny je ukrao loptu i asistirao ocu koji je potom prešao polovicu terena i zakucao u kontri bez obrane. Time je upisana i prva asistencija sina za oca u povijesti NBA lige. Sekvencu pogledajte OVDJE

Ovo nije bio prvi povijesni trenutak obitelji James. 27. ožujka zabilježen je i prvi slučaj asistencije oca sinu u NBA ligi, kada je LeBron dodao loptu Bronnyju u susretu protiv Brooklyn Netsa, nakon čega je Bronny pogodio otvorenu tricu.

Bronny James je protiv Warriorsa završio utakmicu s 10 poena, tri asistencije i dvije ukradene lopte, uz šut 4/7 iz igre i 2/4 za tricu. U jednom trenutku utakmice LeBron je također imao kratku raspravu s navijačem Warriorsa, poručivši mu da smiri emocije i prati igru.

