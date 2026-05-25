Velika akcija spašavanja hrvatskog planinara u BiH: Spasioci traže pomoć izletnika
Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) iz Konjica tragaju za, vjeruje se, hrvatskim planinarom kojemu se od nedjelje gubi svaki trag na planini Visočici u središnjoj Bosni i Hercegovini.
GSS je na Facebooku objavio kako se muškarac sa zahtjevne lokacije na Visočici vjerojatno spuštao prema automobilu Peugeot hrvatskih registarskih oznaka PU (Pula).
Spasioci su objavili njegovu fotografiju s planinarskom opremom i pozvali sve koji su u nedjelju bili na tom području i imaju bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju ili su ga eventualno vidjeli, da se jave GSS-u Prenj ili policiji u Konjicu.
GSS je krenuo u potragu nakon što je policija dobila obavijest o nestanku.
Planina Visočica se nalazi u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine u području između planinskih masiva i kanjona Rakitnice i rijeke Neretve.