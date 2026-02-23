Hrvatski planinari poslali SOS s vrha planine! Kolega skliznuo u ponor, našli su tijelo

Hrvatska grupa planinara poslala je prije dva dana, 21. veljače, SOS poruku s vrha planine Hajla (2407 metara nadmorske visine) između Kosova i Crne Gore.

Poruku je od kosovske policije zaprimila kosovska gorska služba traganja i spašavanja. Hrvatski planirani su izvijestili da je planinar iz Crne Gore skliznuo u klisuru na sjevernoj padini vrha Hajla. Izgubio je svaki kontakt s ostakom grupe, objavili su na društvenim mrežama kosovske Gorske službe traganja i spašavanja.

"Vremenski uvjeti su pritom bili jako loši, što je značajno zakompliciralo akciju potrage i spašavanja", objavili su.

Odmah nakon što su primili poziv za pomoć, angažirali su tim gorskih spasilaca koji su započeli koordinaciju s kolegama Gorske službe spašavanja Crne Gore.

"Uzimajući u obzir geografski položaj mjesta nesreće i hitnost situacije, provedena je prekogranična operacija. Naše ekipe, u bliskoj suradnji s vlastima Crne Gore i lokalnim planinarima iz Rožaje, pokrenule su akciju u kasnim večernjim satima. Međutim, zbog teških atmosferskih uvjeta i slabe vidljivosti, iz sigurnosnih razloga odlučeno je da se akcija potrage nastavi u jutarnjim satima", otkrili su detalje akcije.

U nedjelju, 22. veljače, tijekom opsežne potrage koja je išla u dva smjera, naišli su na beživotnom tijelu planinara C.F., na lokalitetu poznatom kao "Jama", na sjevernim obroncima Hajle, na teritoriju Crne Gore.

"Po završetku potrebnih pregleda tijelo je prevezeno i predato nadležnim institucijama", napisali su u svojoj objavi i izrazili sućut obitelji žrtve i cijeloj planinskoj zajednici.

