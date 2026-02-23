Ferrari otkriva smrtonosne tajne starta: Šef tima otkriva što je ključno za pobjedu u sezoni

Ferrarijev šef, Fred Vasseur, izrazio je zadovoljstvo radom svoje momčadi na predsezonskim testiranjima u Barceloni i Bahreinu, gdje je Charles Leclerc postavio najbrže vrijeme od 1:31,992, ali još impresivnije odvozio 132 kruga, pokazujući pouzdanost bolida i fokus tima.

Vasseur je naglasio da cilj testiranja nije bio pokazati tko je najbrži, već prikupiti podatke i poboljšati bolid iz sesije u sesiju.

“Naš je cilj bio napraviti veliku kilometražu i vjerujem da smo u tome bili prilično uspješni. Prikupili smo podatke, pokušali biti bolji iz sesije u sesiju i vjerujem da je to također bilo odlično,” rekao je.

Francuski direktor dodaje kako su rezultati uvijek relativni:

“Na kraju dana, ne znamo s koliko su goriva vozile druge ekipe, kakve su postavke motora koristili, ni jesu li koristili iste gume… Zato moramo biti usredotočeni kako bismo u Melbourneu napravili bolji posao.”

S obzirom na široke promjene u tehničkim pravilima, ništa nije jednostavno. Red Bull je pokazao učinkovit sustav povratka energije, što im omogućava korištenje više električne snage dulje vrijeme i prednost u ravnoj crti.

Ferrari, s druge strane, pokazuje izuzetnu sposobnost brzih startova zahvaljujući manjem turbopunjaču koji brže dolazi do punog opterećenja pri startu. Zbog zabrinutosti oko sporih startova FIA je tijekom testiranja isprobala novu proceduru lansiranja, s pet sekundi zadržavanja, što omogućava bolidima straga da podignu revolucije i turbo do optimalnog nivoa. Kada je to testirano, Ferrari je bio revolucionaran, čak više od atraktivnog rotirajućeg stražnjeg krila.

Primjerice, kad je Lewis Hamilton primijenio snagu u startu, bolid ga je katapultirao poput rakete, s pete startne pozicije do vođenja u prvi zavoj. Isto je učinio Esteban Ocon u Ferrarijevom motoru na Haasu, pokazujući konzistentnost. Ferrarijevi motori omogućavaju predvidive i pouzdane startove, a zbog minimalnog turbo-laga, bolidi uživaju u snažnom udarcu i na izlasku iz zavoja.

Pred Ferrarijem su posljednje pripreme prije početka sezone u Australiji (6.–8. ožujka). Vasseur je jasno istaknuo da rezultat u prvoj utrci nije presudan, već kontinuirani razvoj bolida tijekom sezone:

“Ne želim reći da rezultat u Melbourneu nije bitan, jer mi je draže ostvariti dobar nego loš rezultat. Ali razvoj bolida tijekom sezone bit će ključan. Moramo brzo donositi nove dijelove i otključati više brzine nakon prve utrke. Momentum i fokus na razvoj su ono što će odlučiti sezonu,” objasnio je.

Prošle sezone Ferrari je platio cijenu sporog razvoja, dok je Red Bull nadoknadio zaostatak i omogućio Maxu Verstappenu obranu naslova. Sada, s impresivnom kilometražom, pouzdanim startovima i tehničkim inovacijama, Scuderia ulazi u sezonu s jasnim potencijalom za konkurenciju i visoke performanse.

