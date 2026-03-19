Rusi izveli veliki napad: Eksplozije odjekivale Odesom, zgrade u plamenu...

Ruske snage su tijekom noći izvele veliki napad dronovima na Odesu, a pogođeni su i stambeni i nestambeni objekti, piše Ukrainska Pravda.

Kako je izvijestio čelnik vojne uprave grada Serhij Lisak, udari su zabilježeni u naseljenim dijelovima grada. Oštećene su dvije višekatne stambene zgrade, jedna kuća u povijesnoj jezgri te objekti u gusto izgrađenom području.

Prema zasad dostupnim informacijama, ozlijeđene su tri osobe, od kojih su dvije završile u bolnici.

Lokalni mediji navode da se oko ponoći čulo više od deset eksplozija, a na pogođenim lokacijama izbili su veliki požari. Društvene mreže preplavili su snimke i fotografije koje prikazuju ozbiljnu štetu na civilnoj infrastrukturi i zgrade u plamenu.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo jutros je na Telegramu objavilo da je Rusija tijekom noći napala s ukupno 133 drona, od čega ih je više od 100 uništeno djelovanjem protuzračne obrane.

Oko 70 dronova korištenih u napadu bili su iranski modeli Shahed-136, koje Rusija proizvodi pod nazivom Geran-2.

Ukrajinske snage srušile su ili elektronički neutralizirale 109 dronova. Unatoč tome, zabilježeno je 20 pogodaka na 11 lokacija, dok je još sedam lokacija oštećeno padom krhotina srušenih dronova.

