Uspio zasjeniti slavnu mamu: Sin Heidi Klum pokorio crveni tepih, svi pričaju o zgodnom Henryju

Na svečanoj premijeri znanstveno-fantastičnog filma Project Hail Mary, održanoj u New Yorku, posebnu pažnju ukrala je Heidi Klum (52) koja se pojavila u društvu sina Henryja Samuela (20) i Eliasa Beckera, sina teniske legende Borisa Beckera.

Iako je Klum navikla biti u centru pažnje, ovoga puta reflektori su bili usmjereni na njezina 20-godišnjeg sina Henryja, koji sve sigurnije gradi vlastiti put u modnoj industriji. Njegov stil i samopouzdanje na crvenom tepihu nisu prošli nezapaženo, a mnogi već sada ističu kako je riječ o novom licu koje bi moglo obilježiti modne piste.

Uspješno korača maminim stopama

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, kojeg Heidi ima s glazbenikom Sealom, dugo je bio podalje od javnosti. No, u posljednjih godinu dana situacija se značajno promijenila. Početkom 2025. otvorio je reviju modne kuće Lena Erziak na Tjednu visoke mode u Parizu, gdje je nosio upečatljive crne kombinacije, uključujući i onu s dramatično otvorenim leđima.

Njegov uspon dodatno je potvrđen potpisivanjem ugovora s prestižnom agencijom Next Management, čime je i službeno zakoračio u svijet modelinga. Iako priznaje da je odrastanje uz majku supermodela oblikovalo njegov pogled na industriju, ističe kako mu je cilj izgraditi vlastiti identitet.

Sličnim putem već je krenula i njegova sestra Leni Klum, koja je svoju karijeru započela 2021. godine. Čini se kako nova generacija obitelji Klum uspješno nastavlja modnu priču, uz podršku slavne majke koja ih s ponosom prati iz prvih redova.

