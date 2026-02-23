Odbrojavanje uoči nove sezone Formule 1: Pogledajte kako se McLaren priprema za obranu naslova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TIM PAPAJA /

Kreće odbrojavanje do početka nove sezone Formule 1! Za manje od dva tjedna starta prva utrka u Australiji, ove se godine za titulu natječu 22 vozača iz 11 momčadi, dvije su nove - njemački Audi i američki Cadillac, a favoriti stari, Mercedes, Red Bull, Ferrari i najbolja momčad prošle sezone - McLaren.

Zato upravo s timom aktualnog prvaka Britanca Landa Norrisa i njegova momčadskog rivala Australca Oscara Piastrija krećemo u odbrojavanje do sezone. Predstavljamo McLaren koji brani titulu. Više pogledajte u prilogu.