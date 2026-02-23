FREEMAIL
SIRA NIKAD DOSTA /

Vukovi i bolesti 'potamanili' ovce u Hrvatskoj, ali Pag nema tih problema, evo zašto

U Hrvatskoj je svake godine sve manje ovaca, pa je time ugrožena i proizvodnja sira. Ipak - nije sve tako crno. Pag, s više od 32 tisuće ovaca - što je pojedinačno najviše na nekom području, odolijeva negativnom trendu. 

Tomislav Vidas, predsjednik Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza objasnio je Nikolini Radić zašto je u Hrvatskoj došlo do manjeg broja ovaca. Prvi razlog je starenje populacije uzgajivača i koza, zatim su uzrok predatori, kao što su vukovi i čagljevi, a u novije vrijeme i problem su i bolesti.

"U posljednjih desetak godina u Hrvatskoj je 200 tisuća ovaca manje", kaže Vidas, ali i dodaje:

"Ovdje na Pagu broj ovaca ne pada. Mi uzgajamo ovce radi sira i to se pokazalo kao najuspješniji model. Sira ne možemo proizvest koliko ga prodajemo" rekao je i dodao da ljudi pokreću i nove sirane. Ipak u Hrvatskoj se samo sedam posto ovaca uzgaja zbog sira. 

23.2.2026.
18:39
Tajana Gvardiol
SirProizvodnjaPag
