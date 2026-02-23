Hranite ih kruhom? Možda imate dobru namjeru, ali posljedice mogu biti opasne!
Hranite ptice kruhom, kako su nas učili da to činimo zimi? Dobra namjera, ali loše posljedice, kažu nam to u zagrebačkom Zoološkom vrtu i mole građane da ih tako ne hrane. Na taj način samo privlače vrane, a narušava se i gradski ekosustav.
"Time ptice odvikavamo od njihovog samostalnog traženja hrane a one postanu ovisne o ljudima i očekuju da će im čovjek dati nešto za jelo. A onda se dogodi da kad čovjek ima hranu koju ptica asocira sa svojom, može se u slučaju vrane dogoditi napad", poručuje stručni suradnik Zoološkog vrta Grada Zagreba za provođenje Plana zaštite divljači u Zagrebu Ivan Madi.
Također, ta hrana za njih često nije dovoljno hranjiva niti zdrava. No u zimskim mjesecima mnogi im žele pomoći, pa u prilogu pogledajte kako to najbolje učiniti