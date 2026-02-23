Hranite ih kruhom? Možda imate dobru namjeru, ali posljedice mogu biti opasne!

KAD SE POMOĆ 'OBIJE O GLAVU' /

Hranite ptice kruhom, kako su nas učili da to činimo zimi? Dobra namjera, ali loše posljedice, kažu nam to u zagrebačkom Zoološkom vrtu i mole građane da ih tako ne hrane. Na taj način samo privlače vrane, a narušava se i gradski ekosustav.

"Time ptice odvikavamo od njihovog samostalnog traženja hrane a one postanu ovisne o ljudima i očekuju da će im čovjek dati nešto za jelo. A onda se dogodi da kad čovjek ima hranu koju ptica asocira sa svojom, može se u slučaju vrane dogoditi napad", poručuje stručni suradnik Zoološkog vrta Grada Zagreba za provođenje Plana zaštite divljači u Zagrebu Ivan Madi.

Također, ta hrana za njih često nije dovoljno hranjiva niti zdrava. No u zimskim mjesecima mnogi im žele pomoći, pa u prilogu pogledajte kako to najbolje učiniti