Noćna sječa, milijunske štete i sumnjivi kamioni: Tko stoji iza krađa teških desetke tisuća eura?

Milica Fučkalo do završetka ove zime ima još 25 metara drva, a za iduću će, kaže, nabaviti i više. Kupuje ih u šumariji, iako je i sama šumo posjednica. A drugi drva samo uzimaju iz njezine šume.

"Događa se to često, ljudi su ili su primorani ili im je tako najjednostavnije doći do novca. Netko uspije, nekoga ulove. Sve u svemu velim, ljudi smo, težak je život. Skupa su drva da, tako da se ljudi snalaze svakako", kaže Fučkalo iz Bojane u blizini Čazme.

Dosad krađu nije prijavljivala jer kaže, riječ je bila o nekoliko stabala. Za razliku od nje, njezina je sumještanka – pretrpjela veću štetu!

Krađa od 10.000 eura

"Lokalno stanovništvo je uočilo da iz šume dolazi kamion s trupcima. Nazvali su vlasnicu i rekli što su vidjeli, ona je nazvala policiju i utvrđeno je da su ukrali 14 stabala i utvrđen je počinitelj", rekla je Tanja Marinić, službenica za odnose s javnošću PU bjelovarsko-bilogorske.

Krađa se procjenjuje na 10 tisuća eura! I nije prva ove godine! U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u prva 2 mjeseca dogodilo se već 5 šumskih krađa, lani ih je ukupno bilo 25.

Problem je i u Sisačko-moslavačkoj županiji. U 2025. godini pa sve do danas evidentirano je 13 šumskih krađa, a šteta se procjenjuje na 90 tisuća eura! Najčešće se kradu hrast, bukva i grab. Otuđuju se drva za ogrjev, ali i trupci.

Krađe i u državnim šumama

Ne zalaze lopovi samo u privatne šume, kradu i u državnim.

U Hrvatskim je šumama prošle godine utvrđena materijalna šteta od milijun i gotovo 200 tisuća eura, što je gotovo upola manje nego godinu ranije. Najviše se kralo na području Gospića, Siska i Koprivnice.

Kradljivce ne sprječava ni nadzor koji je zakonski propisan.

"Sustav zaštite temelji se na radu lugarske službe koja kontinuiranim terenskim ophodnjama nadzire šumske površine i infrastrukturu, preventivno djeluje, evidentira nepravilnosti te zatečene protupravne radnje", priopćili su iz Hrvatskih šuma.

Građani prepušteni sami sebi

Privatni vlasnici su pak prepušteni sami sebi pa svoje šume obilaze koliko mogu.

"Obilazim godišnje jedanput. Jedino kada treba porušiti i kada se nešto povalja, onda se to obiđe i doveze", objasnila je Milica Fučkalo.

U policiji apeliraju na sve vlasnike da češće obilaze svoje parcele.

"Na sve građane apeliramo ako primijete nekakva sumnjiva kretanja šumama, to jest kretanja sumnjivih vozila, utovare u kasnim noćnim satima, zvukove noćne sječe stabala da prijave policiji", rekla je službenica za odnose s javnošću PU bjelovarsko-bilogorske.

I to što prije, kako bi se ilegalnim preprodavačima i nezakonitom krčenju šuma moglo stati na kraj.