Bez problema ukrali tri auta pa divljali po Zagrebu: Evo kako su mladići ordinirali

Provedena je kriminalistička istraga nad 19-godišnjakom, 23-godišnjakom te 26-godišnjakom zbog sumnje da su zajedno ukrali tri automobila na Trešnjevci, javlja PU zagrebačka.

"Sumnja se da su osumnjičeni od 17. prosinca 2025. do 13. veljače 2026. godine na području Trešnjevke, otvorili nezaključana vrata osobnih automobila marke Citroen Berlingo, Volkswagen Golf VI te Honda Civic, koja su bila parkirana na Vrbanima, uporabom ključeva ili prikladnog alata koji su pronašli u vozilu.

Nakon toga, pokrenuli bi motor vozila, stavili ih u pogon, a potom bi se odvezli s mjesta otuđenja", stoji u priopćenju.

Nakon krađe - prometne nesreće

Policija je pronašla sva tri otuđena vozila, a naknadno je utvrđeno da su tim automobilima mladići sudjelovali u prometnim nesrećama na području Trešnjevke.

"Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, sva trojica osumnjičenih muškaraca su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu", javlja zagrebačka policija.

