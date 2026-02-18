Kamatari upali u zamku u Arena Centru! Policajci ih poredali po podu: 'Čula sam vrisak'

Zagrebačka policija (PUZ) pritvorila je dvojicu muškaraca koji su na ime nepostojećeg duga pokušali iznuditi novac od 33-godišnjaka kojem su putem poziva i poruka upućivali ozbiljne prijetnje zbog kojih se on obratio policiji.

Iz PUZ-a su u srijedu izvijestili da su dovršili kriminalističko istraživanje te pritvorskom nadzorniku predali 43-godišnjaka i 25-godišnjaka zbog sumnje da su pokušali iznuditi 33-godišnjaka koji im je na ime nepostojećeg novčanog dugovanja trebao isplati nekoliko desetaka tisuća eura.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni 43-godišnjak početkom lipnja 2025. s oštećenim, koji je bio zaposlenik trgovačkog društva za iznajmljivanje i prodaju automobila, sklopio usmeni dogovor za najam osobnog automobila marke BMW splitskih registarskih oznaka, a obvezao se i da će automobil otkupiti u roku jedne godine.

Upali u klopku u Areni Centru

Budući da prvoosumnjičeni nije do kraja isplatio vozilo, vratio ga je oštećenom, a nakon toga je s 25-godišnjakom upućivao ozbiljne prijetnje 33-godišnjaku da se sastane s njima. Oštećeni se krajem siječnja pristao sastati s njima u ugostiteljskom objektu na području Novog Zagreba.

Policija sumnja da su mu osumnjičeni najprije prijetili na mjestu događaja, a zatim i putem telefona nastavili ozbiljno prijetiti, da će mu nauditi ako im za par dana ne preda nekoliko desetaka tisuća eura. To je kod oštećenog izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život te se tada obratio policiji.

U ponedjeljak, 16. veljače, oštećeni se još jednom sastao s osumnjičenima u ugostiteljskom objektu unutar trgovačkog centra na području Novog Zagreba kada su ih policijski službenici uhitili i priveli na kriminalističko istraživanje. Posebno izvješće podneseno je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Portal 24sata ističe da je riječ o kafiću u Arena Centru, a na fotografiji koju su objavili vidi se da je policija osumnjičenike poredala po tlu. "Čula sam kako žena viče, okrenula se i vidjela kako skupina muškaraca skače na druge koji su sjedili u kafiću. Shvatila sam da je riječ o civilnoj policiji tek kad su ljude iz kafića polegli i stavili im lisice", navela je čitateljica. "Brzo se odvilo, policajci su im rekli da spuste glave i tako su izašli", dodaje svjedokinja drame.

