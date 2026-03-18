Iako je očarao Srpkinje, Jakov Jozinović otkrio da su Splićanke njegov tip djevojke

Pred rasprodanom dvoranom SPENS u Novom Sadu, Jakov Jozinović (21) nedavno je održao svoj prvi veliki koncert u Srbiji. Unatoč kritikama domaće publike, nakon koncerta zahvalio je publici na podršci, istaknuvši kako mu je ovo dosad najveći nastup u karijeri. Publika je uživala u njegovim hitovima, a posebno emotivne reakcije izazvala je pjesma “Ja volim”. Veliko iznenađenje večeri bilo je i kada je izveo “Replay”, hit Senidah, čime je odgovorio na njezin izazov i dodatno podigao atmosferu.

Simpatizira Splićanke

Jakov je publici poznat još od djetinjstva, kada se istaknuo u showu Supertalent, a danas sve češće puni dvorane i osvaja društvene mreže. Iako ga neki kritiziraju zbog izvođenja Balaševićevih pjesama, ističe kako mu je repertoar širok i raznolik.

Osim glasom, pažnju privlači i izgledom, a interes za njegov privatni život sve je veći. Ipak, pjevač ističe da ljubav ne traži aktivno, već vjeruje da će se dogoditi spontano. Ono što je jasno dao do znanja jest kakav tip djevojaka ga privlači.

"Volim djevojke s karakterom i dobrim humorom, a Splićanke su baš takve!", rekao je za Kurir kroz smijeh, čime je posebno osvojio simpatije Dalmatinki.

Pogled na vjeru

"Vjera mi je apsolutno važna. To su mi prvenstveno roditelji od malena usadili, kao i odlazak na misu. U vjeri pronalazim veliki mir, i u svetim pjesmama, i to je veliki dio mene. Nimalo ga se ne stidim. Mislim da sve to doprinosi ovome što mi se sada događa.”, kazao je Jozinović za Kurir.

„Bog mi je podario ovaj glas i sve što mi se događa. Zašto bih krenuo na neku totalno drugačiju, pogrešnu stranu koja nije dobra? Ljudi će to prvi prepoznati i onda sve to neće dugo trajati. Zašto onda ne bih išao lijepim putem, ostao takav kakav jesam i ništa ne mijenjao, već samo uživao u ovome i bio zahvalan.“, dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Glazbena urna je hit dana! 'Ako održavate mrtve sretnima, možda vas neće progoniti'