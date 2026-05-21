Ivana Banfić iskreno o glazbi, sinu i ljubavi: 'Ljubavne lekcije nisu bile nimalo lagane'

Nakon što je singlom "Ima dima" najavila svoj povratak, Ivana Banfić (56) poznata i kao I Bee, prošli je mjesec predstavila novu pjesmu pod nazivom "Svemir pleše". Nova pjesma donosi povratak dance-pop estetici po kojoj je publika pamti, ali i zreliji, smireniji pogled na život, ljubav i svakodnevicu. U vremenu preplavljenom informacijama i brzim promjenama, Ivana svojim novim singlom nudi jednostavnost, lakoću i poruku koja podsjeća na ono bitno - radost, povezanost i glazbu koja pokreće.

U razgovoru za Net.hr otkriva kako je nastala pjesma, što joj danas znači kreativni proces te koliko se promijenila od dana kada je kao I Bee punila klubove i top-liste. Govori i o mirnijem životnom ritmu, obitelji, reakcijama sina Jana na njezinu glazbu, emocijama koje oblikuju njezin put te planovima koji ostaju otvoreni.

Foto: Mare Milin

Nova pjesma „Svemir pleše” vraća Vas u prepoznatljivi plesni zvuk po kojem Vas publika pamti. Je li Vam nedostajala ta energija i povratak dance-pop estetici?

Ta energija u meni nikada nije nestala. To je kao prva ljubav koju nikada ne zaboraviš. Publika me pamti po dance zvuku i pop melodijama, a vjerujem da sam ostavila trag u srcima i sjećanjima ljudi. Za mnoge sam ostala I Bee – dance ikona devedesetih.

U pjesmi se osjeća puno optimizma i lakoće. Je li Vam bilo važno publici poslati pozitivnu emociju u vremenu kada su ljudi prilično zasićeni teškim temama?

Zapravo, nismo previše razmišljali o tome kako će pjesma ispasti ni kome je namijenjena. Radili smo kao nekada – bez puno filozofije. Kreneš od ritma i vidiš kamo će te odvesti. Kao i u životu, bez velikih planova i strategija. Danas živimo u vremenu u kojem su ljudi opterećeni svime i svačime. Ne znaju više kome vjerovati, što je istina, a što laž. Život se često više ne živi, nego konzumira potpuno nesvjesno. Informacije dolaze prebrzo, ima ih previše i ni mozak ni tijelo to više ne mogu obraditi. Puno je i potpuno beskorisnih sadržaja koji ne služe rastu čovjeka. Sve je postalo jedan veliki kaos. Izgubila se jednostavnost života i bit onoga što jesmo kao ljudi. Zato danas svi traže mir, jednostavnost i opuštenost, nešto što ih neće dodatno opterećivati. „Svemir pleše” upravo je takva pjesma – jednostavna, lagana i neopterećena. Ima poruku: „Hej, svemir pleše, ljubav je najglasnija”, a tekst je napisao naš dragi Luka Bulić, dok glazbu potpisuje Davor Devčić.

Koliko se današnja Ivana razlikuje od one Ivane iz devedesetih koja je punila klubove i radijske top-liste?

Ona Ivana je tamo gdje joj je i mjesto – u prošlosti. Obilježila je jedno razdoblje i ostavila trag u pjesmama i srcima publike. A ova današnja Ivana malo je usporila. Više bira mir i prirodu, a manje buku i stres.

U pjesmi se dosta govori o ljubavi koja ostaje unatoč svemu. Vjerujete li danas u ljubav mirnije i zrelije nego prije?

Riječ ljubav danas često se koristi olako i izgubila je pravo značenje. Za mene je ljubav najviša sila i frekvencija u svemiru. Spoznaja da smo svi nastali iz ljubavi i da je cijeli život oko nas zapravo ljubav. Kada govorim o ljubavi, ne mislim nužno na partnersku ljubav. Mislim na sposobnost da voliš ljude, životinje, prirodu, svako biće na ovom planetu. I ovo što sada radimo je ljubav – dijelimo riječi i širimo nešto lijepo među ljudima.

Jeste li kroz godine postali oprezniji kada je riječ o emocijama i odnosima?

Imala sam faze u kojima sam bila opreznija i faze povlačenja. Emocije su zeznuta stvar, ali postoje s razlogom – da nas nešto nauče. Nekad nas iznenade toliko da više ni sami ne znamo što osjećamo. Kao da negdje čekaju pravi trenutak da nas podsjete tko smo zapravo. Vjerujem da bez tuge ne bih znala što je sreća, bez patnje ne bih znala što je ljubav. Bez padova ne bih naučila ustati. Tako život funkcionira. Neki odnosi su se promijenili, neki su se raspali, ali sve to čovjeka oblikuje. Danas sam svjesnija svojih emocija i intuicija mi je puno jača. Mogu osjetiti što mi odgovara, a što ne. Kao mačka – ide tamo gdje se osjeća dobro i mirno prede od zadovoljstva. Tako danas gledam i na odnose.

Koliko Vas je život izvan estradnog centra, mirniji i obiteljski, promijenio kao osobu i umjetnicu?

Puno me promijenio jer sam prije živjela u estradnom balonu. Nisam vidjela ništa osim svog posla i života estradne zvijezde. Sve su bila putovanja, studiji, snimanja, intervjui, hoteli i turneje. Tako sam živjela od svoje šesnaeste godine. Voljela sam taj način života i još ga uvijek volim. Ali danas volim i svoj mir, prirodu i neke jednostavnije stvari. Primjerice, gledati ruže u vrtu, mirisati ih i diviti im se. To zna trajati satima. U mlađim danima to bi mi bio potpuni gubitak vremena.

Čini se da danas zračite većim mirom nego u razdoblju najveće slave. Što Vas danas najviše usrećuje privatno?

Kad ne radim ništa. Legnem na travu, gledam u nebo, brojim oblake i promatram ptice kako slobodno lete. Trenutačno sam u fazi života u kojoj sreću pronalazim u malim stvarima – trenucima, susretima, dobroj knjizi ili koncertu. Više ne jurim sreću izvana jer sam je pronašla unutar sebe. Danas stvarno uživam u svakom trenutku.

Postoji li neka ljubavna lekcija koju ste morali naučiti na teži način, a koja Vas je oblikovala i kao ženu i kao autoricu?

O tome ću puno pisati u svojoj knjizi na kojoj trenutačno radim i kojoj sam potpuno posvećena. Mogu samo reći da te ljubavne lekcije nisu bile nimalo lagane. Vjerujem da sam ih morala proći kako bih nešto naučila o sebi. I zanimljivo je da čovjek cijeli život misli kako je nešto naučio, a onda shvati da opet kreće ispočetka. Mijenjamo se kako starimo i ponekad više ni sami sebe ne prepoznajemo. Ali to je život. Stalna promjena jedina je prava konstanta.

Kako Vaša obitelj reagira na Vaš povratak plesnijem zvuku i novim glazbenim projektima? Dobivate li kod kuće iskrene kritike?

Moj sin mi bez problema kaže: „Ovo ti je dobro”, „Ovo ti je bez veze”, „To ti neće proći”, „Ovdje ti fali beat”, „Nema baseva”... Tako se zapravo i zabavljamo.

Kakvi su Vam planovi za dalje? Možemo li očekivati još sličnih pjesama ili možda album?

Iskreno – nemam pojma. S glazbom nikada ne znaš gdje će te pronaći inspiracija i u kojem će smjeru sve otići. Umjetnost nema granice ni kutije u koje je možeš staviti. Glazba je za mene sloboda, ljubav i kreacija. Nikada je nisam doživljavala kao potrošnu robu koju treba prodavati pod svaku cijenu. Možda zato nemam milijune, ali mi oni nikada nisu bili najvažniji. Imam pjesme koje ljudi vole i uspomene na koncerte i nastupe na kojima smo zajedno dijelili ljubav, energiju i slobodu kroz glazbu