Potpuno drugačija Ivana Banfić! Drastično je promijenila imidž, a evo i tko stoji iza toga

Ivana Banfić (56), poznata i pod umjetničkim imenom I Bee, u petak je nastupila na Megadance partyju, večeri posvećenoj nostalgiji devedesetih, gdje je, osim hitovima, iznenadila publiku i potpuno novim izgledom. Brojni obožavatelji jedva su je prepoznali jer je pjevačica pokazala drastičnu promjenu imidža koja je odmah pokrenula lavinu komentara.

Na pozornici se pojavila u modernom, odvažnom stylingu koji se znatno razlikuje od glamuroznih izdanja po kojima je pamtimo iz razdoblja najveće popularnosti. Nova frizura, drugačiji make-up i svjež modni smjer dali su joj mlađahnu i urbaniju notu, a mnogi su se složili da Ivana izgleda, nikad bolje.

Foto: Luka Antunac/pixsell

Foto: Luka Antunac/pixsell

Megadance party okupio je brojne izvođače koji su obilježili devedesete, a Ivanin nastup bio je jedan od onih o kojima se najviše pričalo nakon večeri. Dok su se jedni nostalgično prisjećali vremena hitova koji su punili plesne podije, drugi su komentirali kako je Banfić hrabrom promjenom dokazala da se ne boji novih početaka. Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale, obožavatelji su nizali komplimente, ističući da joj promjena itekako pristaje i da je pokazala kako se stil i energija mogu uspješno prilagoditi vremenu, a da se pritom ne izgubi prepoznatljivost.

Ostvarenje dječačkog sna

A iza cijele priče stoji Marko Grubnić (43), koji je u emotivnoj objavi podijelio seriju fotografija na kojima pozira s Ivanom Banfić, koja blista u spektakularnom scenskom izdanju. Pjevačica nosi odvažan crveni korzet i raskošni ogrtač iste boje. Grubnić je uz fotografije napisao dirljiv opis koji otkriva pozadinu ove suradnje.

"Neopisiva je sreća kada te nazove idol iz djetinjstva i predloži ti suradnju. U tom trenutku vrate se svi snovi, uspomene i dječačke nade koje nikada nisu nestale", započeo je stilist. Otkrio je kako je na ponudu odmah pristao, ali uz jedan uvjet: "da te ponovno zajedno pretvorimo u I BEE". Poručio je kako neke legende ne blijede, već se ponovno rađaju, a snovi iz djetinjstva ostvaruju.

Obožavatelji su bili oduševljeni, a u komentarima su se nizale pohvale. Mnogi su istaknuli fantastičan izgled pjevačice te posebno pohvalili korzet, za koji je zaslužan Studio Lamari.

POGLEDAJTE VIDEO: Siv i tmuran vikend, stabilan i uglavnom suh