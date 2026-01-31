FREEMAIL
dobar posao? /

Kulenović sletio u Torino, čeka se samo potvrda: Evo koliko će Modri zaraditi

Kulenović sletio u Torino, čeka se samo potvrda: Evo koliko će Modri zaraditi
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Dvadesetšestogodišnjak je za Dinamo ukupno odigrao 127 utakmica u kojima je postigao 43 pogotka

31.1.2026.
17:39
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Sandro Kulenović sletio je u Torino i, ako prođe liječnički, potpisat će ugovor sa svojim novim klubom. Dinamo će na ime posudbe zaraditi 500 tisuća eura, a Torino ima obvezu otkupa u iznosu od tri milijuna eura ako 'Bikovi' ostanu u Serie A.

To ne bi trebalo biti upitno budući da je Torino šest bodova udaljen od zone ispadanja, a tim će se transferom napadač Modrih pridružiti hrvatskom reprezentativcu Nikoli Vlašiću, dok će Dinamo nastaviti svoj proces doselekcije. Kulenović je ove sezone za Dinamo postigao 10 pogodaka u 26 utakmica, a u prosjeku zabija svakih 89 minuta. Dvadesetšestogodišnjak je za Dinamo ukupno odigrao 127 utakmica u kojima je postigao 43 pogotka. Osim Torina, za hrvatskog je napadača bila zainteresirana i Hellas Verona Domagoja Bradarića.

POGLEDAJTE VIDEO: Šušnja: 'Imali smo svoje šanse, ali Wolff je sve to obranio...'

Sandro KulenovićDinamoTorinoSerie A
