Kulenović sletio u Torino, čeka se samo potvrda: Evo koliko će Modri zaraditi

Sandro Kulenović sletio je u Torino i, ako prođe liječnički, potpisat će ugovor sa svojim novim klubom. Dinamo će na ime posudbe zaraditi 500 tisuća eura, a Torino ima obvezu otkupa u iznosu od tri milijuna eura ako 'Bikovi' ostanu u Serie A.

To ne bi trebalo biti upitno budući da je Torino šest bodova udaljen od zone ispadanja, a tim će se transferom napadač Modrih pridružiti hrvatskom reprezentativcu Nikoli Vlašiću, dok će Dinamo nastaviti svoj proces doselekcije. Kulenović je ove sezone za Dinamo postigao 10 pogodaka u 26 utakmica, a u prosjeku zabija svakih 89 minuta. Dvadesetšestogodišnjak je za Dinamo ukupno odigrao 127 utakmica u kojima je postigao 43 pogotka. Osim Torina, za hrvatskog je napadača bila zainteresirana i Hellas Verona Domagoja Bradarića.

.@TorinoFC_1906, ecco Sandro Kulenovic: l'attaccante arriva dalla Dinamo Zagabria pic.twitter.com/zMoSm6L2OO — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026

