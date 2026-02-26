FREEMAIL
KOŠTAO GA JE INCIDENT /

Glumac Shia LaBeouf nakon uhićenja pušten uz jamčevinu od 100.000 dolara

Glumac Shia LaBeouf nakon uhićenja pušten uz jamčevinu od 100.000 dolara
Foto: Can Nguyen/Capital pictures/Profimedia

Glumac je pušten na slobodu uz obvezu liječenja i redovitog testiranja na droge

26.2.2026.
22:27
Hot.hr
Can Nguyen/Capital pictures/Profimedia
Američki filmski glumac Shia LaBeouf (39) pušten je na slobodu uz jamčevinu od 100.000 dolara nakon uhićenja u New Orleansu, uz obvezu uključivanja u program liječenja ovisnosti i redovito testiranje na droge. Priveden je 17. veljače zbog dviju prekršajnih optužbi za napad, nakon navodnog incidenta u baru Royal Street Inn & R u Francuskoj četvrti.

Glumac Shia LaBeouf nakon uhićenja pušten uz jamčevinu od 100.000 dolara
Foto: Profimedia

Prema dostupnim informacijama, sukob je započeo unutar lokala, a potom se nastavio ispred objekta, gdje je navodno došlo do fizičkog obračuna. Policijsko izvješće navodi da je jedna osoba udarena šakom u lice te da je pritom zadobila ozljede nosa. Glumac je nakon događaja prevezen u bolnicu na pregled, a potom i u policijsku postaju.

Sudski postupak i daljnje mjere

Na sudskom ročištu sutkinja Simone Levine istaknula je kako pojedini navodi, uključujući tvrdnje o uvredama izrečenima tijekom incidenta, još nisu bili službeno uneseni u spis u trenutku njegova prvog puštanja na slobodu. Sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 19. ožujka.

Glumac Shia LaBeouf nakon uhićenja pušten uz jamčevinu od 100.000 dolara
Foto: Profimedia

Jedna od osoba uključenih u sukob ranije je izjavila da je do incidenta došlo kasno poslijepodne te da je situacija eskalirala nakon što je glumac udaljen iz lokala.

Privatni život u fokusu javnosti

Glumac Shia LaBeouf nakon uhićenja pušten uz jamčevinu od 100.000 dolara
Foto: OLIVIER BORDE/Bestimage/Profimedia

Nakon uhićenja mediji su izvijestili i o razlazu LaBeoufa i njegove supruge, britanske glumice Mije Goth, s kojom ima kćer Isabel. Par se vjenčao 2016. godine, a prema dostupnim informacijama razdvojeni su već neko vrijeme, iako nije potvrđeno je li pokrenut službeni razvod.

