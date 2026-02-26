Ignorirao je česte noćne odlaske na WC: Dijagnoza mu je okrenula svijet naglavačke

Ed Matthews dobio je dijagnozu raka prostate nakon što je jednogodišnju naviku noćnog odlaženja na WC pripisivao "pijenju previše tekućine".

U stvarnosti, živio je s onim što mnogi nazivaju 'tihim ubojicom' koji pogađa tisuće muškaraca. Ignorirao je rane znakove upozorenja sve dok ga rutinski zdravstveni pregled prošlog travnja nije doveo do dijagnoze koja mu je promijenila život.

Zanemareni simptomi 'tihog ubojice'

Investicijski bankar iz Londona, Ed Matthews, prošlog je srpnja podvrgnut robotskoj operaciji uklanjanja prostate i sada je izliječen od raka. Ovaj 58-godišnjak sprema se za dva mjeseca trčati Londonski maraton za organizaciju Prostate Cancer UK, s ciljem podizanja svijesti o 'tihom ubojici', bolesti koja pogađa jednog od osam muškaraca.

"Budio bih se usred noći i odlazio na WC nekoliko puta, ali nikad nisam previše razmišljao o tome. Nikada nisam imao problema s krvi, ali otprilike godinu ili 18 mjeseci češće sam išao na WC. Nije to bilo ništa što bih smatrao problemom. Pripisivao sam to pijenju previše tekućine tijekom večeri", ispričao je Ed.

Noćno mokrenje (nokturija) može biti znak raka prostate, ali je obično posljedica nekanceroznih problema poput povećane prostate (BPH) ili drugih zdravstvenih stanja. Iako može ukazivati na to da tumor pritišće mokraćnu cijev, to ne znači nužno da imate rak, piše Mirror.

'Od zdravog čovjeka, svijet vam se okrene naglavačke'

"Cijeli život ste zdravi i u formi, a onda vam se svijet okrene naglavačke", rekao je.

Kao strastveni golfer i skijaš, Ed se osjećao zdravo kada je prošlog travnja otišao na rutinski zdravstveni pregled koji je osigurao njegov poslodavac.

Tijekom pregleda napravio je test na prostata-specifični antigen (PSA) koji je pokazao vrijednost od 4.2. Iako je bila nešto viša od normalne, liječnici taj broj nisu smatrali "pretjerano alarmantnim", ali su ga iz predostrožnosti uputili urologu. Nakon nejasnih rezultata magnetske rezonancije, Ed je podvrgnut biopsiji. U travnju, samo tri tjedna nakon rutinskog pregleda, dijagnosticiran mu je rak prostate.

"Bio sam bačen u svijet boli. Bio je to emocionalni šok. Nitko nikada ne želi čuti da ima rak. Nisam zapravo ni znao što je prostata. Moje znanje o tome bilo je dva od deset", priznao je.

Potpuni reset i nova misija

Dva mjeseca kasnije, podvrgnut je robotskom zahvatu uklanjanja prostate, a naknadni testovi nisu pokazali znakove raka. Sada, ponovno dobrog zdravlja, priznaje da mu je ovaj zdravstveni šok poslužio kao "poziv na buđenje".

"To vas natjera da sve preispitate, prijatelje, obitelj, veze, posao. To je kao potpuni reset. Nekako shvatite što je važno u životu", rekao je.

Iskustvo ga je također potaknulo na podizanje svijesti o raku prostate, cilj za koji se nada da će ga promovirati trčanjem Londonskog maratona.

"Bio sam vrlo otvoren i iskren i rekao ljudima što se dogodilo, i mislim da je to potaknulo mnoge ljude, prijatelje, poznanike da odu i testiraju se", objasnio je. "Mislim da je svijest o raku dojke jako dobro podignuta i da je ta tema ljudima puno više u prvom planu, dok je rak prostate pomalo tihi ubojica. Jedan od osam muškaraca umrijet će s rakom prostate, ne nužno od njega, ali nakon što im je dijagnosticiran."

Na maratonu će mu se pridružiti i njegova 20-godišnja kći Maddie, koja se nada prikupiti sredstva za organizaciju Dementia UK i dom za starije Dean House, u čast svoje pokojne bake koja je preminula od demencije prošle godine.

"Njegova priča svjedočanstvo je važnosti ranog otkrivanja i razlike koju ono može učiniti u spašavanju života. Svi u JustGivingu navijat će za njega dok bude prelazio ciljnu crtu s kćeri Maddie", izjavila je Pascale Harvie, predsjednica i generalna direktorica platforme JustGiving.

