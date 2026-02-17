Umjesto da pozove pomoć, uzela je stvar u svoje ruke: 'Trebala sam shvatiti da sam u opasnosti'

Dramu koja je mogla završiti tragično doživjela je nizozemska influencerica Valerie Gumster (31), poznata kao Val's Closet. Ona i cijela obitelj završili su u bolnici nakon što su se otrovali ugljičnim monoksidom.

Valerie, njezin suprug Edwin, kći Luna (3) i troje pastorčadi u dobi od 15, 11 i 10 godina bili su kod kuće kada im je iznenada pozlilo. Influencerica kaže da su se dvoje najstarije djece žalili na glavobolju i vrtoglavicu. Zato ih je Edwin odveo vani, a Valerie je ostala sama kod kuće.

Dvadesetak minuta kasnije trgnuo ju je glasan prasak. "Isprva sam pomislila da se oglasio alarm u prednjem dijelu kuće", prisjetila se Valerie tog kobnog dana. No nije se radilo o klasičnom alarmu, a nije mogla odmah shvatiti odakle zvuk dolazi. Tek dok je obilazila kuću, slučajno je uočila u čemu je problem.

"Vidjela sam crveno svjetlo na detektoru ugljičnog monoksida. U tom trenutku trebala sam shvatiti da sam u opasnosti, ali umjesto toga pokušavala sam dokučiti kako isključiti uređaj", priznaje.

Dok se bavila tim, kako kaže, besmislenim pokušajem, stanje joj se naglo pogoršalo. "Sve mi se više vrtjelo, počela sam kašljati i osjećati mučninu", ispričala je. Suprug joj se nije javljao na telefon pa je odlučila nazvati vatrogasce. "Imala sam problema s razumijevanjem osobe koja se javila. Mislila sam da je loša veza, no liječnik mi je kasnije objasnio da vjerojatno nisam bila dovoljno prisebna za normalan razgovor zbog udisanja otrovnog plina", kaže Valerie, koja je tada već bila u ozbiljnom stanju.

Srećom, pomoć je stigla vrlo brzo. "Za nekoliko minuta osam vatrogasaca bilo je pred mojim vratima", prisjetila se. "Izašla sam iz kuće, ali još uvijek nisam bila svjesna koliko je situacija zapravo opasna."

Hitna pomoć odmah ju je prevezla u bolnicu, gdje su joj dali infuziju. U tim trenucima najviše je brinula za djecu, koja su već pokazivala blaže simptome trovanja.

Srećom, nitko iz obitelji na kraju nije imao trajne zdravstvene posljedice zbog izloženosti plinu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke