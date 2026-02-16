Godinama je patila, a liječnici su je ignorirali: Jedna tableta promijenila joj je život

Ponekad je dovoljno vrlo malo da žena – a posebno majka koja je tek rodila – počne sumnjati u sebe. Britanka Rose Stokes (38) godinama se borila s golemim ispadanjem kose, kroničnim umorom i vrtoglavicama nakon poroda. Objašnjenja liječnika mogla bi vas ostaviti bez riječi.

Njezine tegobe jednostavno su pripisali "majčinstvu" i nisu smatrali potrebnim dalje istraživati uzrok.

"Počela sam misliti da nisam dovoljno dobra majka", iskreno je priznala Stokes. Loše zdravstveno stanje počelo je utjecati na sve aspekte njezina života – na brigu o djeci, odnos sa suprugom i samopouzdanje.

"Pitala sam se jesam li depresivna, je li me usporila težina nakon poroda. U jednom trenutku sam čak pomislila da sam jednostavno lijena, što je samo produbilo osjećaj srama. A liječnici su stalno ponavljali: ‘Što očekujete s dvoje male djece?’ Nekoliko sam puta plakala", prisjeća se.

Već tijekom druge trudnoće mučile su je česte vrtoglavice, no nakon poroda u srpnju 2024. stanje se drastično pogoršalo. Kosa joj je počela ispadati u pramenovima, iscrpljenost nije prolazila, pojavili su se nedostatak zraka, bolni jezik i zaboravljivost.

Iako je pokušavala normalno funkcionirati, često je zbog iscrpljenosti bila prikovana za krevet. Tek nakon više posjeta različitim liječnicima napokon je dobila odgovor – i to posve neočekivan, piše Profimedia.

Uzrok svih problema bio je jednostavan: manjak željeza u krvi. Nakon što su pretrage to potvrdile, osjetila je golemo olakšanje. Terapija je, srećom, bila jednostavna – tablete željeza. No zbog nuspojava u početku joj je željezo nadoknađeno infuzijom u bolnici. Od tada se njezin život promijenio nabolje.

"Napokon mogu funkcionirati kako treba. Postala sam bolja majka i partnerica, a osjećam se najbolje u posljednjih nekoliko godina", kaže Stokes.

Teško je ne zapitati se zašto joj krvna slika nije napravljena odmah na početku. Nedostatak željeza nije bezazlen – ako se ne liječi, može dovesti do infekcija, srčanih problema pa čak i oštećenja organa.

"Ako osjećate da nešto nije u redu, nemojte odustati od traženja odgovora", poručuje svim majkama i ženama – ne samo onima koje se nakon poroda ne osjećaju dobro.

