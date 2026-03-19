Habijan 'kontrira' Mađarima: 'Uhidbeni nalog i dalje vrijedi, Hernadi bi trebao biti uhićen'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan poručio je da odluka suda u Budimpešti ne utječe na pravomoćnu presudu protiv čelnika MOL-a Zsolta Hernadija u Hrvatskoj te da je europski uhidbeni nalog i dalje na snazi.

Habijan je izjavio da ministarstvo nije zaprimilo službenu informaciju o odluci suda u Budimpešti koji je, prema priopćenju MOL-a, odlučio da Mađarska neće priznati hrvatske presude Hernadiju.

Direktor MOL-a u Hrvatskoj je u odsutnosti pravomoćno osuđen na dvije godine zatvora zbog optužbi da je bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu dao mito za ugovore zaključene 2009. između Vlade RH i MOL-a kojima je mađarska tvrtka stekla kontrolu nad hrvatskom naftnom kompanijom INA.

Sud u Budimpešti zaključio postupak

MOL je ranije u četvrtak priopćio da je sud u Budimpešti svojom konačnom presudom od 18. ožujka zaključio postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude i u obrazloženju istaknuo navodne povrede zakona za koje tvrde da su ozbiljno narušile Hernadijeva temeljna ljudska prava.

"To je interni postupak Mađarske i odnosi se na priznanje pravnih posljedica same presude, odnosno posljedica osude ali isto tako i rehabilitacije", poručio je Habijan.

Dodao je kako ta odluka nema utjecaja na pravomoćnu presudu donesenu u Hrvatskoj niti na važeći europski uhidbeni nalog, naglasivši kako očekuje da će sve države članice Europske unije postupati po tom nalogu.

Hernadi bi trebao biti uhićen

Habijan navodi da bi Hernadi, ako se nađe na teritoriju neke druge države članice EU, trebao bi biti uhićen, a eventualno nepostupanje po nalogu ne bi bilo prihvatljivo.

Također je ocijenio da odluku mađarskog suda vidi kao pokušaj obezvrjeđivanja postupka koji je u Hrvatskoj trajao godinama. Na pitanje o tome što ako se Hernadi ne pojavi u Hrvatskoj, ministar je izrazio očekivanje da će sve države članice Europske unije poštovati europski uhidbeni nalog.

"Bez obzira na ovu odluku, europski uhidbeni nalog je na snazi", zaključio je Habijan dodavši da bi Hernadi trebao biti uhićen nađe li se u bilo kojoj drugoj članici Europske unije.

Slučaj INA - MOL

U slučaju poznatom kao INA-MOL Vrhovni sud je krajem listopada 2021. potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Sanader zbog primanja mita od Hernadija osuđen na šest godina, dok je nedostupni Hernadi kažnjen s dvije godine.

Zbog niza korupcijskih presuda Sanader je u konačnici osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora, a ljetos je pušten na uvjetnu slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne.

