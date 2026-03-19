Novi udarac Hrvatskoj iz Budimpešte: 'To je ispravak dugog niza nepravdi'

Postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude u slučaju predsjednika uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe Zsolta Hernádija je zaključen, izvijestio je MOL u četvrtak. U skladu s pravilima Europske unije, mora se ispitati je li presuda donesena u drugoj državi članici kompatibilna s mađarskim pravom i temeljnim pravnim načelima EU.

U svojoj konačnoj presudi donesenoj 18. ožujka, Sud u Budimpešti odlučio je da Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija, predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe.

"U obrazloženju odluke Suda detaljno se navode povrede zakona koje su ozbiljno narušile temeljna ljudska prava Zsolta Hernádija u tim hrvatskim postupcima, posebno i detaljno ističući povredu temeljnog ljudskog prava na nepristrano i pošteno suđenje te ozbiljno ograničavanje njegova prava na obranu", tvrde iz MOL-a.

'Ispravljanje nepravde'

Prema tome, iz grupacije zaključuju da nakon nalaza arbitražnih sudova ICSID-a i UNCITRAL-a da korupcija nije dokazana, kao i nakon odluke INTERPOL-a o ukidanju tjeralice, današnja sudska odluka "predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u ispravljanju dugog niza nepravdi koje su predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor, kao i MOL, pretrpjeli od strane Hrvatske".

Podsjetimo, u tom slučaju ga se tereti da je, prema optužnici, dao 10 milijuna eura mita bivšeg hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu kako bi MOL stekao upravljačka prava u INA-i. Vrhovni sud potvrdio je presudu kojom je Hernádi u odsutnosti osuđen na dvije godine zatvora. U istom postupku, Sanader je pravomoćno osušen na šest godina zatvora.

Sanader i Hernádi tužili su Hrvatsku Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu prošle godine, tvrdeći da tijekom predmeta vođenog pred hrvatskim sudovima nisu imali pošteno suđenje, izvijestio je u rujnu 2025. Jutarnji list.

