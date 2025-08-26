Ivo Sanader snimljen u Splitu nakon izlaska iz zatvora! Evo gdje je bio

Bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a, Ivo Sanader, snimljen je u Splitu. Tamo su ga danas snimili u poznatom gradskom restoranu, a sliku je objavio Dalmatinski portal.

Podsjetimo, Sanader je uvjetno pušten na slobodu nakon što je odlukom vijeća Županijskog suda u Sisku prihvaćen prijedlog za njegov uvjetni otpust iz Kaznionice u Lipovici - Popovači. Odluka je donesena 31. srpnja 2025., a Sanaderu je do isteka pravomoćno izrečene kazne ostalo još 7 godina i 15 dana.

"Želi što prije biti s obitelji. Slijedi mu i liječenje. Politički angažman apsolutno ne. Jedan od razloga za molbu za puštanje su zdravstveni razlozi. Međutim, to nije osnovni razlog. Imat će posebne obveze. Jedno mjesečno će se morati javljati policiji i neće moći mijenjati boravište i prebivalište", rekao je njegov odvjetnik Dragan Crnković na dan Sanaderova puštanja na slobodu, 4. kolovoza, kad ga je i osobno dočekao ispred zatvora.

Iz zatvora je otišao u Kozarčevu, ispred kuće su ga dočekali novinari no on nije htio dati izjavu. Ipak, pozdravio je susjeda.

Afere i godine zatvora

Bivši hrvatski premijer koji je posljednje desetljeće proveo u zatvoru zbog malverzacija u tri različite afere.

Uhićen je 2011. u Austriji, uslijedile su godine suđenja i tri osuđujuće presude za korupciju.

Još od legendarne rečenice "doviđenja i hvala na suradnji" mnogi su čekali povratak, i dok je padala pozornost za suđenja, rasla mu je popularnost na mrežama. Facebook stranica Ćaća se vraća doživjela je kultni status, a Sanaderov status postao je među domaćim političarima.

'Ćaća se vraća'

"'Ćaća se vraća' je najbolji rebranding koji je itko mogao napraviti za jednu takvu osobu. Dakle, u tom trenutku je bio u zatvoru ili trebao ići na odsluživanje kazne. I odjednom se on pojavio kao mjerilo za sve drugi, jer su drugi bili kao loši da je on za njih bio mjera dobroga. I to je odlična priča, dobar dalmatinski humor i većina ga ljudi zna kao Ćaću, a ne kao Ivu Sanadera i premijera", komentirao je za RTL Direkt ranije politički komentator Krešimir Macan.

Mnogi se i ne sjećaju njegove prošlosti, kako je Sanader u počecima bio samouvjeren i moćan, s kim se sve srdačno družio, tko ga je sve na sva usta hvalio. Mnogi su ga smatrali najboljim govornikom u povijesti naše politike, čak i kada je grmio sa stranačke govornice o tome kako "lopovi, lupeži i kriminalci i oni koji daju i primaju mito - neće mirno spavati".

Godine koje je provodio u Lipovici ga nismo vidjeli, a posljednji razgovor pred kamerom onaj bio je 2018., malo prije drugog odlaska u zatvor, s predstavljanja knjige "Velika koalicija", kojom je to predlagao HDZ-u i SDP-u.

"Znam na koje problem nailazi svaka aktualna vlada, kad je jaka oporba, smatram da kad bi se dvije stranke ujedinile da bismo prije svega završili Drugi svjetski rat", rekao je tada Sanader.

Stranke ga do danas nisu poslušale, iako nam je tadašnji Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović govorio da bi Hrvatska bila pet puta normalnija zemlja, da je Sanader ostao.

"Nije bilo takvih podjela kao što su sada, to je sigurno. Suradnja opozicije i pozicije je bila u skladu s Ustavom i zakonom. I drugo, on je onima koji su postavili spomenik Francetiću naloži da ga sruše", rekao nam je Prodanović u veljači.

