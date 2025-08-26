JESTE LI JE VIDJELI? /

Sandri (43) se u nedjelju izgubio svaki trag u Varaždinu: Sestra moli za informacije

Sandri (43) se u nedjelju izgubio svaki trag u Varaždinu: Sestra moli za informacije
Foto: Nestali.gov.hr

Sandra je visoka oko 155 cm, mršave tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju, nosi obuću veličine 38

26.8.2025.
15:09
Lara Horvat
Nestali.gov.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

S područja Sračinca u Varaždinu nestala je Sandra Čorčoković (43). Posljednji je put viđena u nedjelju, 24. kolovoza u Sračincu oko podneva. Prema Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Sandra je visoka oko 155 cm, mršave tjelesne građe, crne kose i smeđih očiju, nosi obuću veličine 38.

"Dragi moji, molim vas dijelite da pronađemo moju sestru. Sandra je jučer oko podneva otišla biciklom prema Dravi u Svibovcu Podravskom, od tad joj se gubi svaki trag i ugašen je mobitel. Ako imate bilo kakvu informaciju molim Vas javite meni na bilo koji način (0955227450) Messenger, Viber ili u policijsku postaju", podijelila je njezina sestra na svojem Facebook profilu.

U drugoj objavi napisala je: "Molim ljude iz Svibovca Podravskog ako tko ima kameru na kući koja gleda na cestu da pogledaju ako je možda Sandra prošla cestom. U nedelju u razmaku od 12 do najkasnije pola 2h. Vozila se biciklom. Hvala vam za svaku informaciju Na leđima je navodno imala ruksak. Sitne je građe."

Nestanak se vodi u nadležnosti Policijske uprave varaždinske, a mole se svi građani koji imaju saznanja o nestaloj osobi da informacije dojave policiji na broj 192 ili putem Nacionalne evidencije nestalih osoba. 

POGLEDAJTE VIDEO: Susjedi o brutalnom ubojstvu u Glini: 'Primijetili smo da ćike Miće nema i prijavili nestanak policiji'

NestaliNestala ženaVaraždin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JESTE LI JE VIDJELI? /
Sandri (43) se u nedjelju izgubio svaki trag u Varaždinu: Sestra moli za informacije