Muškarac nožem i sjekirom napao muškarca i ženu: Ozlijeđeni su, napadač uhićen

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u napadu u obiteljskoj kući u blizini Poreča, gdje je 39-godišnjak nožem i sjekirom napao muškarca i ženu. Pokušaj ubojstva dogodio se u nedjelju, 24. kolovoza oko 22 sata u dvorištu obiteljske kuće.

Napadač je fizički napao 71-godišnjaka, više puta ga je ubo i posjekao nožem i sjekirom. Pokušala ga je spriječiti 49-godišnjakinja, koju je napadač udario te i nju napao nožem.

Ženi je, kao i dvojici muškaraca u dobi od 61 i 65 godina koji su ga pokušali zaustaviti, prijetio smrću. Prijetnje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.

Ozlijeđenim osobama pružena je liječnička pomoć te je 71-godišnjak zbog teških ozljeda zadržan na liječenju u pulskoj bolnici, dok je za 49-godišnjakinju lakše ozlijeđena.

Osumnjičeni 39-godišnjak jučer je u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju i teške tjelesne ozljede u pokušaju, kao i tri kaznena djela prijetnje.

